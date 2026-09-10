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Juliana Guerrero y su hermana se habrían quedado sin visa: esto se sabe

La decisión se conoció días después de que fueran negadas las visas de sus padres. Guerrero fue condenada a tres años por irregularidades relacionadas con títulos académicos que presentó para su nombramiento como viceministra de Juventudes.

  • Juliana Guerrero presumía de sus viajes a Estados Unidos mientras avanzaba la investigación en su contra. FOTO: redes sociales
    Juliana Guerrero presumía de sus viajes a Estados Unidos mientras avanzaba la investigación en su contra. FOTO: redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 5 horas
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La Embajada de Estados Unidos le habría retirado su visa a Juliana Guerrero y a una de sus hermanas. Esto luego de que la semana pasada las solicitudes de visa de sus padres fueran negadas.

La información fue revelada por la periodista D’Arcy Quinn en La FM, justo el día siguiente en que Guerrero aceptara su responsabilidad por presentar títulos académicos falsos de la Fundación Universitaria San José con el propósito de aspirar a ser viceministra de Juventudes en el gobierno Petro.

En contexto: Juzgado condenó a Juliana Guerrero por escándalo de títulos falsos, ¿por qué no iría a prisión?

En entrevista con Blu Radio, el abogado de Guerrero, Felipe Alzate, respondió que “cuando una persona cae en este tipo de actuaciones penales, esto tiene consecuencias personales”.

E indicó que el hecho de que le negaran la visa a sus padres fue una decisión autónoma de la embajada. “Ni yo se lo he preguntado ni ella me lo ha comentado”, agregó.

Cabe señalar que durante el pasado mundial de fútbol realizado en Estados Unidos, México y Canadá, Guerrero compartió fotos en sus redes sociales en ciudades de EE. UU., alentando a la Selección Colombia mientras avanzaba la investigación en su contra por fraude procesal.

La condena por fraude procesal

Juliana Guerrero, la joven que presentó ante el país el expresidente Gustavo Petro en uno de sus primeros consejos de ministros televisados, fue condenada a tres años, aunque no tendría que cumplir la pena en una cárcel. Además, deberá devolver alrededor de $175 millones.

Según la Fiscalía, los documentos tenían apariencia legítima, con firmas y formatos institucionales, y fueron utilizados con el propósito de inducir a error a los funcionarios encargados de su nombramiento.

Durante la audiencia, el juez cuestionó la gravedad de los hechos y señaló que no se trataba de un simple error, debido a que el cargo al que aspiraba implicaba una alta responsabilidad frente a los jóvenes del país.

La Fiscalía también explicó que para obtener los documentos se realizaron pagos cercanos a $8 millones, correspondientes a matrículas, derechos de grado y otros trámites.

Por estos hechos también fue condenado Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la institución, quien llegó a un acuerdo con la Fiscalía y recibió una pena de tres años, igualmente sin privación de la libertad.

Siga leyendo: La ruta de los títulos falsos de Juliana Guerrero: así se gestó el fraude en la Fundación San José

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Juliana Guerrero fue condenada?
Guerrero fue condenada por irregularidades relacionadas con dos títulos académicos de la Fundación Universitaria San José que presentó para respaldar su hoja de vida cuando buscaba ser nombrada viceministra de Juventudes.
¿Qué condena recibió Juliana Guerrero?
Fue condenada a tres años de prisión, pero no tendría que cumplir la pena en una cárcel. Además, deberá devolver $175 millones.
¿Quién más fue condenado por el caso de los títulos de Juliana Guerrero?
Luis Carlos Gutiérrez Martínez, exsecretario general de la Fundación Universitaria San José, también fue condenado a tres años por estos hechos luego de llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Tampoco cumplirá la pena en prisión.

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