Fiscalía no pedirá cárcel ni detención domiciliaria para Juliana Guerrero por posibles títulos falsos, ¿por qué?

Por segunda vez, Juliana Guerrero logró aplazar la audiencia en la que la Fiscalía pretendía imputarle cargos por la presunta falsificación de su diploma de graduación a través de la Universidad San José. Esta vez, la señalada argumentó que no ha logrado conseguir un abogado de confianza que asuma su defensa en el proceso penal. La diligencia judicial estaba programada para este 10 de marzo de 2026 a las 9:00 de la mañana y contemplaba la imputación de los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público. Sin embargo, horas antes de la audiencia, Guerrero envió una carta a la Fiscalía solicitando su reprogramación. Puede leer: Exclusivo | Detalles de las irregularidades en los contratos de Juliana Guerrero con la UIS En el documento, explicó que, debido a la notoriedad pública del caso, no ha logrado concretar la contratación de un defensor que esté dispuesto a representarla en esta etapa del proceso. “Dada la connotación pública y nacional de los hechos por los cuales he sido citada en calidad de indiciada, me ha resultado materialmente imposible concretar oportunamente la contratación de un abogado de mi confianza que pueda asumir de manera adecuada mi defensa técnica en esta etapa inicial del proceso penal”, señaló en la comunicación dirigida a la fiscal del caso. Guerrero también manifestó que desea ejercer su derecho fundamental a la defensa con un profesional elegido por ella misma, por lo que pidió un plazo adicional para concretar la contratación.

“Manifiesto respetuosamente que no requiero la designación de un defensor público por parte de la Defensoría del Pueblo, sino que solicito muy respetuosamente que se me conceda un término razonable que me permita contratar un abogado idóneo, garantizando así una defensa efectiva dentro del proceso penal”, agregó. En la misma carta aseguró que su solicitud se hacía de buena fe y reiteró su disposición de comparecer ante la justicia una vez cuente con representación legal. “Reitero mi plena disposición de comparecer a las audiencias correspondientes y colaborar con la administración de justicia”, concluyó.