Juliana Guerrero dejó ‘plantada’ a Jennifer Pedraza en audiencia de conciliación, ¿qué sigue en el caso?

Eran las 9:30 a. m. y todavía Juliana Guerrero, la exasesora del Ministerio del Interior, no había llegado a la citación para comparecer ante una denuncia que le radicó ante la Corte Suprema de Justicia a la Representante a la Cámara por Bogotá Jennifer Pedraza. Ante esto, la congresista del Partido Dignidad y Compromiso, al salir del recinto, anunció que “no se realizó la audiencia de conciliación porque la señora Guerrero lamentablemente no asistió, a pesar de ser ella la denunciante”.
Esta polémica inició cuando Juliana Guerrero denunció a la congresista por delitos informáticos y calumnia, luego de que Pedraza cuestionara la hoja de vida y los títulos presentados por la joven para ser postulada como viceministra de las Juventudes del Ministerio de la Igualdad. Y, expresó en sus declaraciones, que esto se podría tratar un “cartel de títulos universitarios”.
Pedraza sostuvo que los recientes hallazgos de la Fundación Universitaria San José evidencian que Guerrero registró títulos fraudulentos ante las autoridades y obtuvo cargos públicos sin haber obtenido una titulación válida.
Además, Pedraza agregó que Guerrero habría pedido un aplazamiento: “Ella pidió un aplazamiento que fue negado por el magistrado de la Corte Suprema. Estamos a la espera de la decisión que va a tomar la Corte”.