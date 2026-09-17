Juez de Mocoa liberó a cuatro capturados señalados de los Comandos de Frontera

Una decisión judicial generó controversia en Putumayo luego de que un juez de Mocoa ordenara la libertad de cuatro personas que habían sido capturadas por el Gaula Militar y señaladas por las autoridades de pertenecer a los Comandos de Frontera, estructura armada vinculada a alias Araña.
Los cuatro hombres fueron detenidos en el marco de la operación Samuel, adelantada contra integrantes de la estructura móvil del Amazonas de los Comandos de Frontera.
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Durante el procedimiento, las autoridades reportaron el hallazgo de diferentes elementos, entre ellos armas de fuego, municiones y dispositivos utilizados para actividades relacionadas con el armamento.