Las razones por las que juez declaró improcedente tutela por polémica con la palabra “niñez”

Una discusión sobre la palabra “niñez” terminó en un juzgado. Un grupo de ciudadanas acudió a la tutela al considerar que una presunta directriz del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) invisibilizaba a las niñas, pues privilegiaba términos genéricos en sus comunicaciones. Pero el debate no avanzó hacia una definición de fondo sobre el lenguaje: el juez Tercero Penal del Circuito de Cúcuta declaró improcedente la acción. Por un lado, se indicó que no sería una directriz nacional, sino un asunto del ICBF regional en Huila; por otro lado, consideró, entre otras razones, que los demandantes no demostraron que pudieran representar a “las niñas de Colombia”. En contexto: ICBF responde a la Defensoría por polémica sobre el lenguaje institucional: “No pretendemos borrar a las niñas” La controversia se originó por una presunta directriz de comunicación del 19 de agosto de 2026. Los accionantes sostenían que la instrucción de utilizar expresiones como “niñez” y no “niñas, niños y adolescentes” vulneraba los derechos fundamentales a la igualdad, la dignidad humana, el debido proceso administrativo y el interés superior de las niñas.

A juicio de los demandantes, la decisión constituía una forma de “invisibilización lingüística”, por lo que acudieron al mecanismo constitucional en representación, de manera general, de las niñas del territorio nacional. Sin embargo, el ICBF rechazó que existiera una directriz nacional orientada a excluir a las niñas del lenguaje institucional. La entidad explicó que no correspondía a una política impartida desde la dirección general. Además, la directora general del ICBF, María Carolina Restrepo, envió un correo de precisión institucional en el que aclaró que el término “niñez” comprende a todos los niños y niñas del país.

No demostraron que pudieran representar a “las niñas de Colombia”

El documento señala que los accionantes pretendían actuar en nombre de un grupo indeterminado y amplio: “las niñas de Colombia”. “De esta manera, la acción no permite individualizar a las menores de edad presuntamente perjudicadas ni acreditar las circunstancias específicas que justificarían la intervención de los accionantes en calidad de agentes oficiosos”, señaló el juez. Para el despacho, esa situación impedía establecer quiénes eran concretamente las niñas que habrían resultado afectadas y si se cumplían las condiciones para que terceros presentaran una tutela en su nombre.

La tutela no era el primer mecanismo al que debían acudir

El juzgado también cuestionó que las demandantes hubieran acudido directamente a la tutela sin agotar otros mecanismos disponibles. Según el fallo, antes de presentar la acción constitucional podían haber dirigido un derecho de petición al ICBF para solicitar explicaciones y aclaraciones sobre el alcance de la comunicación cuestionada y determinar si, efectivamente, existía una directriz institucional de carácter nacional. Cabe señalar, sin embargo, que la decisión aún puede ser impugnada. En caso de que no ocurra, el documento señala que el expediente deberá ser remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión. Siga leyendo: Polémica por mural que ordenó retirar directora del ICBF: “Absolutamente abusivo” Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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