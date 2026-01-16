Juez de Barranquilla prorroga principio de oportunidad a Day Vásquez en caso Nicolás Petro

La juez novena penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla aprobó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación para prorrogar por un año el principio de oportunidad concedido a Daysurys del Carmen Vásquez Castro, testigo clave en el proceso penal que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Lea también: Caso Nicolás Petro: no aceptó ninguno de los delitos imputados por la Fiscalía, ¿qué sigue? La medida, que estaba próxima a vencerse en febrero, se mantendrá bajo las mismas condiciones inicialmente pactadas. Durante la audiencia, la jueza concluyó que la solicitud del ente acusador cumple con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, al señalar que Vásquez ha cumplido cerca del 90 % de los compromisos adquiridos dentro del acuerdo de colaboración.

“Este despacho considera que la solicitud de la prórroga de la Fiscalía se ajusta a los parámetros de la realidad, razonabilidad y proporcionalidad, resultando entonces procedente la aprobación de esa prórroga”, sostuvo la funcionaria judicial. En su decisión, el juzgado ordenó prorrogar por el término de un año el principio de oportunidad bajo la modalidad de suspensión de la acción penal a favor de Vásquez, manteniendo todas las condiciones, compromisos y efectos que ya habían sido concedidos y legalizados. Lea también: Day Vásquez amplió su denuncia contra Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro; ¿cuál es el lío? La jueza destacó además que la extensión del beneficio es clave para garantizar los fines del principio de oportunidad, especialmente la conservación de la calidad de testigo de Vásquez dentro del proceso. Según explicó, la prórroga “permite preservar la calidad de testigo de cargos, lo cual beneficia a la señora Vásquez y aseguró la práctica de una prueba de alta relevancia para el esclarecimiento de los hechos que son objeto de investigación”, en referencia al caso contra Nicolás Petro.

Daysurys del Carmen Vásquez Castro, junto a Nicolás Petro y el actual presidente Gustavo Petro. FOTO: Cortesía.