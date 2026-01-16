x

Juez de Barranquilla prorroga principio de oportunidad a Day Vásquez en caso Nicolás Petro

La decisión fue tomada luego de que la juez novena penal municipal señalara que Vásquez ha cumplido con el 90 % de los compromisos adquiridos dentro del acuerdo de colaboración.

    Juez de Barranquilla prorrogó por un año el principio de oportunidad a Daysurys Vásquez. FOTO: Colprensa.
El Colombiano
El Colombiano
16 de enero de 2026
bookmark

La juez novena penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla aprobó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación para prorrogar por un año el principio de oportunidad concedido a Daysurys del Carmen Vásquez Castro, testigo clave en el proceso penal que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

La medida, que estaba próxima a vencerse en febrero, se mantendrá bajo las mismas condiciones inicialmente pactadas. Durante la audiencia, la jueza concluyó que la solicitud del ente acusador cumple con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, al señalar que Vásquez ha cumplido cerca del 90 % de los compromisos adquiridos dentro del acuerdo de colaboración.

“Este despacho considera que la solicitud de la prórroga de la Fiscalía se ajusta a los parámetros de la realidad, razonabilidad y proporcionalidad, resultando entonces procedente la aprobación de esa prórroga”, sostuvo la funcionaria judicial.

En su decisión, el juzgado ordenó prorrogar por el término de un año el principio de oportunidad bajo la modalidad de suspensión de la acción penal a favor de Vásquez, manteniendo todas las condiciones, compromisos y efectos que ya habían sido concedidos y legalizados.

La jueza destacó además que la extensión del beneficio es clave para garantizar los fines del principio de oportunidad, especialmente la conservación de la calidad de testigo de Vásquez dentro del proceso.

Según explicó, la prórroga “permite preservar la calidad de testigo de cargos, lo cual beneficia a la señora Vásquez y aseguró la práctica de una prueba de alta relevancia para el esclarecimiento de los hechos que son objeto de investigación”, en referencia al caso contra Nicolás Petro.

<b>Daysurys del Carmen Vásquez Castro, junto a Nicolás Petro y el actual presidente Gustavo Petro. FOTO: Cortesía. </b>
Daysurys del Carmen Vásquez Castro, junto a Nicolás Petro y el actual presidente Gustavo Petro. FOTO: Cortesía.

Para la Fiscalía, el testimonio de Vásquez resulta fundamental en el proceso que se sigue contra el hijo mayor del presidente de la República. La fiscal del caso, Lucy Laborde, ha señalado que su colaboración es determinante para reconstruir las relaciones sociales y políticas que mantenía su exesposo, así como para esclarecer el origen y destino de los recursos que presuntamente recibió de manera irregular.

De acuerdo con lo expuesto por el ente acusador, Vásquez se comprometió a entregar información detallada sobre supuestas transacciones, bienes ocultos y patrimonio que, según su versión, Nicolás Petro habría puesto a nombre de terceros. También ha ofrecido relatar aspectos de su matrimonio y de los bienes adquiridos durante la relación, los cuales están siendo objeto de investigación.

Dentro de su colaboración, Vásquez igualmente ha mencionado presuntos contratos suscritos por su exesposo con la fundación Conciencia Social, que, según la Fiscalía, habría sido utilizada como un mecanismo para el lavado de activos.

Temas recomendados

Juicio
Jueza
Exesposa
Oportunidades
Rama Judicial
Principio de oportunidad
Bogotá
Gustavo Petro
Nicolás Petro
Day Vásquez
