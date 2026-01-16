Juez de Barranquilla prorroga principio de oportunidad a Day Vásquez en caso Nicolás Petro

La juez novena penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla aprobó la solicitud de la Fiscalía General de la Nación para prorrogar por un año el principio de oportunidad concedido a Daysurys del Carmen Vásquez Castro, testigo clave en el proceso penal que se adelanta contra Nicolás Petro Burgos, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Lea también: Caso Nicolás Petro: no aceptó ninguno de los delitos imputados por la Fiscalía, ¿qué sigue?
La medida, que estaba próxima a vencerse en febrero, se mantendrá bajo las mismas condiciones inicialmente pactadas. Durante la audiencia, la jueza concluyó que la solicitud del ente acusador cumple con los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, al señalar que Vásquez ha cumplido cerca del 90 % de los compromisos adquiridos dentro del acuerdo de colaboración.