Para Juan Fernando, el síndrome explica por qué la actitud del presidente a veces pareciera prepotente, en tanto es difícil que reconozca un error o que acepte no tener la razón sobre algún tema: “Él habita su propio universo que está en su cabeza. A veces el mundo no existe allá afuera, ni siquiera es inteligente, sino que desde su perspectiva es un genio, eso lo separa más del promedio de la gente, no porque sea un presumido, prepotente u orgulloso, sino por la misma condición misma”, explicó Juan Fernando Petro.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el síndrome de Asperger es un trastorno generalizado del desarrollo infantil que está actualmente incluido en la parte más funcional de los trastornos del espectro autista. Se estima que afecta a siete de cada 1.000 niños y niñas en el mundo.

“Una persona con síndrome de Asperger tiene dificultades en la comunicación social y en la flexibilidad de pensamiento y comportamiento. Sin embargo, tiene un lenguaje fluido y una capacidad intelectual media e incluso superior a la media de la población” explica la Confederación de Autismo de España en su sitio web.

De igual forma, la literatura sobre la enfermedad explica que los síntomas desarrollados en la infancia pueden ser trabajados y superados con el paso de los años y que las personas que padecen este síndrome pueden conseguir llevar una adultez de manera funcional.

Este diagnóstico podría ser uno de los motivos que explique las constantes ausencias del presidente Gustavo Petro a compromisos previamente adquiridos en su agenda. Hasta finales de agosto, al presidente le contaron 84 citas incumplidas en su primer año de mandato, justificando al menos ocho de ellas por motivos de salud.