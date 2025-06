¿Cómo ayudar a los afectados por el sismo en Cundinamarca? Estas son las campañas oficiales de donación y lo que más se necesita

En las donaciones, que se pueden entregar en los puntos de acopio habilitados: Gobernación de Cundinamarca – Plaza La Paz: Calle 26 No. 51-53, Bogotá y otras sedes de la Gobernación en coordinación con los municipios afectados, puede incluir los siguientes elementos:

Kits de alimentación: alimentos no perecederos, enlatados, leche en polvo, arroz, pasta, etc.

Kits de aseo personal: pañales, jabón, papel higiénico, cepillos de dientes.

Ropa nueva o en buen estado: para bebés, niños y adultos.

Sábanas, frazadas y carpas tipo camping.

Kits de cocina y utensilios básicos.

Materiales para la reconstrucción (dirigido a empresas y gremios): Cemento, ladrillos, madera, mortero, arena.

Varillas y acero para refuerzo estructural.

Tejas o láminas para techo (metal o fibrocemento).

Placas de yeso (drywall) para muros interiores.

Herramientas, equipos de construcción y electrodomésticos.

Tuberías y accesorios para agua y saneamiento.