30 años después, la polémica sobre la liberación de Juan Carlos Gaviria se abre de nuevo

Por: Sebastián Hoyos L*.
En Semana Santa de 1996, el Movimiento Dignidad por Colombia secuestró a Juan Carlos Gaviria, hermano del entonces Secretario General de la OEA y expresidente César Gaviria Trujillo. Durante 72 días, Juan Carlos estuvo enterrado en vida, en un hueco dentro de un clóset, en algún lugar del Eje Cafetero, soportando un calvario que lo dejó con claustrofobia y miedo al silencio y la oscuridad el resto de su vida. Tan violento fue que tras la liberación duró tres meses sin poder caminar.
Por fortuna Gaviria, arquitecto, pudo volver a la libertad con vida —contrario a cientos de colombianos—, pero solo ahora se sabe que su liberación se logró por un acuerdo secreto entre la familia, en cabeza de César Gaviria, y la cúpula de la Policía Nacional con el comandante de esa guerrilla, Hugo Antonio Toro Restrepo, alias ‘Bochica’, además de la intermediación directa de Cuba y Fidel Castro. Una negociación que, tres décadas después, Ernesto Samper Pizano, presidente de la República de ese tiempo, asegura que también se hizo a sus espaldas.
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