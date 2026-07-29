Que no lo agarre el taco: pilas a las recomendaciones en la Avenida Regional por la Feria de las Flores

Medellín ya está en modo feria y la ciudad se está alistando para los grandes eventos que se desarrollarán en las calles. Según informó la Alcaldía de Medellín, tan solo en la Avenida Regional, tendrán lugar desfiles como el de Chivas y Flores este sábado 1 de agosto, Avenida Primavera este domingo 2 de agosto, Autos Clásicos y Antiguos el próximo viernes 7 de agosto y el tradicional Desfile de Silleteros, que se realizará el próximo domingo 9 de agosto. Le puede interesar: ¿Qué días hay más taco en Medellín y el Valle de Aburrá? Carros con estas placas son los que más ruedan Como parte de los trabajos de adecuación para estas actividades, el Distrito ya arrancó con la instalación de graderías y otros espacios que alojarán a los espectadores. Por esta razón, la Secretaría de Movilidad de Medellín hizo un llamado a los conductores y transeúntes a tener precaución, dado que los trabajos ocuparán parcialmente algunos carriles de la Avenida Regional y podrían causar impactos en el tráfico vehicular.

Ante este panorama, la dependencia invitó también a los conductores a planear sus recorridos con anticipación y, en caso de ser posible, utilizar vías alternas. “Estos trabajos pueden generar ocupaciones parciales o variaciones temporales en la circulación, por lo que se recomienda a los usuarios planear sus recorridos con anticipación, transitar con precaución, atender la señalización instalada y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito y del personal encargado de la logística”, señaló la secretaría. Lea también: Consulte aquí si ganó entradas para los eventos de la Feria de las Flores 2026: ya publicaron el listado oficial De igual forma las autoridades invitaron a la ciudadanía a estar atenta a sus canales de comunicación oficiales, en los que se informarán los cierres viales que se realizarán en los próximos días como motivo de la fiesta más importante de la capital antioqueña.

Alistan dispositivo de seguridad para la feria

Como parte de las condiciones logísticas, el Distrito también anunció este miércoles del despliegue de un amplio dispositivo de seguridad para salvaguardar la integridad de los visitantes y los ciudadanos durante la feria. Según señaló la Secretaría de Seguridad de Medellín, un total de 3.190 policías y 250 soldados estarán desplegados por las calles, acompañados por 742 servidores de la Alcaldía.

Manuel Villa Mejía, jefe de esa cartera, sostuvo que este despliegue es uno de los más robustos de los últimos años y además estará acompañado por herramientas tecnológicas como drones, cámaras LPR, unidades motorizadas y el helicóptero Halcón, que permitirán realizar controles focalizados y brindar acompañamiento a los 165 eventos que se realizarán la próxima semana. “Quienes pretendan alterar la tranquilidad de Medellín encontrarán una institucionalidad preparada y coordinada para actuar con contundencia. Nuestro compromiso es proteger a la ciudadanía y ejercer control permanente durante toda la Feria de las Flores”, señaló Villa Mejía. El funcionario agregó que, aunque habrá varios Puestos de Mando Unificado (PMU) en zonas como terminales de transporte, aeropuertos, el corregimiento de Santa Elena, Parques del Río y el Pueblito Paisa para atender eventualidades, la invitación a la ciudadanía es comunicarse cuanto antes con la línea 123 en caso de cualquier incidente.

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