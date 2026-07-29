Que no lo agarre el taco: pilas a las recomendaciones en la Avenida Regional por la Feria de las Flores

Medellín ya está en modo feria y la ciudad se está alistando para los grandes eventos que se desarrollarán en las calles.
Según informó la Alcaldía de Medellín, tan solo en la Avenida Regional, tendrán lugar desfiles como el de Chivas y Flores este sábado 1 de agosto, Avenida Primavera este domingo 2 de agosto, Autos Clásicos y Antiguos el próximo viernes 7 de agosto y el tradicional Desfile de Silleteros, que se realizará el próximo domingo 9 de agosto.
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Como parte de los trabajos de adecuación para estas actividades, el Distrito ya arrancó con la instalación de graderías y otros espacios que alojarán a los espectadores.
Por esta razón, la Secretaría de Movilidad de Medellín hizo un llamado a los conductores y transeúntes a tener precaución, dado que los trabajos ocuparán parcialmente algunos carriles de la Avenida Regional y podrían causar impactos en el tráfico vehicular.