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Juan Carlos Florián renunció al consulado en Bruselas en medio de demanda por irregularidades en su nombramiento

El exministro de la Igualdad fue nombrado como segundo secretario de Relaciones Exteriores; sin embargo, ya esa decisión tenía demandas relacionadas con los requisitos para ocupar esa clase de cargos.

  • Juan Carlos Florián fue nombrado en enero como segundo secretario de Relaciones Exteriores adscrito al consulado de Bruselas. Foto: Colprensa - Catalina Olaya
    Juan Carlos Florián fue nombrado en enero como segundo secretario de Relaciones Exteriores adscrito al consulado de Bruselas. Foto: Colprensa - Catalina Olaya
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
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El exministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián Silva, presentó su renuncia irrevocable al cargo de segundo secretario de Relaciones Exteriores adscrito al Consulado General de Colombia en Bruselas, Bélgica.

Lo hizo a través de una carta radicada ante el presidente Gustavo Petro y conocida inicialmente por Caracol Radio. En ella, Florián expresó su agradecimiento por la confianza depositada por el Gobierno Nacional y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y las diversidades.

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Aunque en la carta no hay algún indicio, el medio mencionado expresó que dicha renuncia sería para que el exintegrante del gabinete se integre a la campaña de Iván Cepeda; sin embargo, ni Florián ni el aspirante por el Pacto Histórico han emitido un pronunciamiento oficial.

Esta renuncia se da días después de que el nombramiento de Florián sufriera un fuerte revés judicial. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda de nulidad electoral presentada por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), la cual cuestiona la legalidad de su designación.

Para el gremio diplomático, nombrar al exministro en ese cargo vulneró los principios de la carrera diplomática y consular por diversas irregularidades, pues no presentó ni aprobó el examen de ingreso a la carrera diplomática y no superó la entrevista requerida para el servicio exterior.

Como consecuencia de esta demanda, el tribunal ya había decretado la suspensión provisional de su cargo en el consulado de Bruselas mientras se resolvía el proceso judicial de fondo.

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Luego de salir del Ministerio de la Igualdad, Florián fue nombrado en el cargo diplomático mediante el Decreto 0117 de enero de 2026. En su paso por la cartera que en algún momento fue liderada por la vicepresidenta Francia Márquez, el funcionario enfrentó polémicas debido a cuestionamientos sobre la ejecución de programas en esa entidad.

Siga leyendo: Renunció director de la Agencia Nacional de Tierras para llegar a campaña de Cepeda, ¿qué rol tendrá?

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