Juan Carlos Florián renunció al consulado en Bruselas en medio de demanda por irregularidades en su nombramiento

El exministro de la Igualdad, Juan Carlos Florián Silva, presentó su renuncia irrevocable al cargo de segundo secretario de Relaciones Exteriores adscrito al Consulado General de Colombia en Bruselas, Bélgica.

Lo hizo a través de una carta radicada ante el presidente Gustavo Petro y conocida inicialmente por Caracol Radio. En ella, Florián expresó su agradecimiento por la confianza depositada por el Gobierno Nacional y reiteró su compromiso con la defensa de los derechos humanos y las diversidades.

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Aunque en la carta no hay algún indicio, el medio mencionado expresó que dicha renuncia sería para que el exintegrante del gabinete se integre a la campaña de Iván Cepeda; sin embargo, ni Florián ni el aspirante por el Pacto Histórico han emitido un pronunciamiento oficial.

Esta renuncia se da días después de que el nombramiento de Florián sufriera un fuerte revés judicial. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió una demanda de nulidad electoral presentada por la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo), la cual cuestiona la legalidad de su designación.