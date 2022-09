En esa red social también contó que después de realizar una búsqueda exhaustiva del dueño de la cuenta a la que había transferido sus ahorros, encontró que el nombre de quien recibió el dinero es Carlos Hernández García, exfuncionario de la gobernación del Magdalena que se ha desempeñado como gerente de un hospital en Pedraza en 2021.

“Al comunicarme con él, me confirma que si recibió el dinero, que se lo gasto y que no tenía como devolverlo. Inicio un proceso de conciliación legal, en la que se comprometió por escrito a pagarme con abonos. Pasado el tiempo que tenía para cumplir el primer pago, el señor Carlos Andrés Hernández García no lo realizó, incumpliendo el acuerdo verbal y legal que teníamos, sin darme garantías de pago, por lo que me veo obligado a hacer esta denuncia pública (sic)”, escribió Barras en sus redes.