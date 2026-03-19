x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Joven que había sido reportada como desaparecida fue hallada muerta en accidente de moto por servicio de aplicación

La estudiante de Derecho Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, reportada como desaparecida en Bogotá, falleció en un accidente de tránsito mientras se movilizaba en una motocicleta por aplicación.

  • Joven desaparecida pierde la vida en accidente de moto por servicio de aplicación. Foto: redes sociales
    Joven desaparecida pierde la vida en accidente de moto por servicio de aplicación. Foto: redes sociales
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

La búsqueda de Sonia Alejandra Izquierdo Rocha se extendió durante varias horas entre familiares, amigos y compañeros, luego de que la estudiante de Derecho, de 24 años, fuera reportada como desaparecida al no llegar a su lugar de prácticas en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Durante este tiempo, se activaron distintos canales de búsqueda, tanto oficiales como ciudadanos, mientras se intentaba establecer su paradero. Posteriormente, las autoridades confirmaron que no se trataba de una desaparición, sino de un siniestro vial ocurrido el mismo día en que se perdió contacto con ella.

Desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y el Tribunal Administrativo, se compartió en redes sociales la imagen de Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, junto con información sobre su desaparición, con el objetivo de facilitar su ubicación y alertar a la ciudadanía mientras se verificaba su situación.

Entérese: Colombia llegará a más de 14 millones de motos en el 2026: el desafío ahora es reducir los accidentes

La publicación indicaba que la joven había sido vista por última vez el 17 de marzo en el norte de Bogotá, tras salir de una oficina en el sector del Chicó con destino al Tribunal, donde realizaba sus prácticas profesionales. Según la información conocida, para llegar a su destino, Sonia tomó un servicio de transporte en motocicleta por aplicación.

Desde el tribunal explicaron cómo se advirtió su ausencia: “Se comunicaron con la familia y tampoco había llegado a su casa”, señalaron, refiriéndose al momento en que se confirmó que la joven no había llegado a su lugar de prácticas ni había regresado a su vivienda. De acuerdo con los reportes oficiales, durante el trayecto la motocicleta en la que se movilizaba habría colisionado con un vehículo de carga, lo que derivó en un accidente.

Conozca: En imágenes | Fuertes lluvias causaron inundaciones en varios municipios de Cundinamarca

Las autoridades precisaron que el siniestro ocurrió en la NQS, en el barrio 12 de Octubre, y que en él estuvieron involucrados un camión, otro vehículo y la motocicleta donde se desplazaba Sonia como parrillera. El impacto fue de tal magnitud que la joven falleció en el lugar. En un primer momento no pudo ser identificada, ya que no portaba documentos, por lo que su cuerpo fue trasladado a Medicina Legal como no identificado mientras la familia continuaba la búsqueda.

La Policía confirmó los hechos: “El pasado 17 de marzo se presentó un siniestro vial en el barrio 12 de octubre, donde resultaron involucrados dos vehículos y una motocicleta, el cual dejó una mujer de nombre Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, fallecida en el lugar de los hechos, y quien se movilizaba como parrillera de la motocicleta. La víctima figuraba como desaparecida en redes sociales y medios de comunicación”.

El caso pone de relieve el uso creciente de motocicletas solicitadas por aplicación en Bogotá, un servicio que se ha consolidado como alternativa de movilidad, pero que actualmente no cuenta con regulación legal vigente. La historia de Sonia Alejandra Izquierdo Rocha, que comenzó como una desaparición, evidencia las condiciones y los riesgos asociados con este tipo de transporte y termina como un registro que permite revisar las medidas de seguridad y prevención en estas plataformas.

Siga leyendo: MinMinas abre procesos contra 70 estaciones de gasolina que no bajaron precios de combustibles

Temas recomendados

Transporte
Aplicaciones
Colombia
Accidentes de tránsito
motos
Motocicletas
Colombia
Bogotá
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida