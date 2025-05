Habla joven que denunció violencia sexual en la estadía de la minga indígena en la U. Nacional: “que nunca más nadie viva algo así”

“Como era un momento de esparcimiento, muchas personas tenían bebidas alcohólicas, y entre esas el sujeto del que fui víctima. (...) Tomé chirrinchi, licor que esta persona me ofreció . Él me pareció amable por su apertura al diálogo y su colaboración con mi labor de entrevista”, inició contando la joven.

La mujer, quien prefirió no revelar su nombre por seguridad, dijo que los hechos sucedieron en la tarde-noche del 29 de abril, cuando se encontraba departiendo con algunas personas de la minga indígena y haciendo algunas entrevistas.

En medio del encuentro, algunos estudiantes y profesores reflejaron su inconformidad porque la sede en Bogotá no contaba con las condiciones necesarias para albergar a más de 15.000 personas . Otro de los hechos fue el testimonio de una joven que denunció al medio alternativo La avispa haber sido víctima de violencia sexual.

Agregó que en ese momento se sintió en confianza con el hombre, por lo que nunca sospechó malas intenciones de su parte. “Él me pidió que lo acompañara a ‘recoger algo’ en el parqueadero del edificio de Medicina. (...) Ni siquiera alcanzamos a llegar a Medicina, cuando, bruscamente, me arrinconó contra el muro de Farmacia, donde me obligó a practicarle sexo oral. Luego, al ver mi resistencia, se detuvo y regresamos a la Plaza Ché. Allí, muy asustada y entre lágrimas les conté lo sucedido a mis amistades”, aseveró al medio alternativo La Avispa.

Los amigos de la víctima le aconsejaron hablar con los líderes de la comunidad indígena, pues ellos “tienen su propia definición de justicia y sus protocolos autónomos”. La joven se acercó y les comentó lo que había sucedido mientras señalaba al agresor en medio de la multitud.

En su situación de vulnerabilidad, ella no quiso saber más detalles sobre el proceso, pues desde ese momento se alejó completamente de la universidad y “he tratado de velar por mi propio bienestar y seguridad. Deseo que nunca más nadie viva en los espacios de juntanza en la universidad”.