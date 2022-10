En la época del plebiscito por la paz, en la que el país fue a las urnas para decidir si aprobaba o no el Acuerdo de Paz alcanzado con las Farc, Fedegán dejó clara su postura de oposición a negociar con las Farc a través de su presidente, Lafaurie .

Así quedó en evidencia en columnas de opinión que incluso siguen en el sitio web de Fedegán. Una de ellas es “Por la paz, voto NO”, en la que se expusieron las razones por las que esta federación no respaldó los diálogos con las extintas Farc.

“Difícil votar por el NO, cargando con la estigmatización de ser “enemigos de la paz”. ¡Mentira! Todos los colombianos queremos la paz, pero no todos queremos un mal acuerdo como precio por ella. No es cierto que sea el mejor acuerdo posible ni que sea innegociable, pues de serlo, sería todavía más inconstitucional”, se lee en la columna.

Además, entre los argumentos expuestos para no apoyar la paz de Santos se incluyó la problemática de las tierras, pues se planteó que supuestamente no se le exigía a las Farc que devolviera tierras despojadas ni los recursos ilícitos para reparar a sus víctimas.

“No creo en un campo a imagen de las Farc, donde la iniciativa empresarial es proscrita, las comunidades aleccionadas impiden el desarrollo, el derecho a la propiedad de la tierra está en riesgo, y las Farc consolidan control territorial para mantener sus negocios y un electorado cautivo”, dice el escrito.