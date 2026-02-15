“Le diré ‘no’ al presidente Petro con respeto cuando lo considere”: nuevo ministro de Justicia

El 2026 del abogado Jorge Iván Cuervo arrancó con normalidad: dando clases en el Externado, publicando columnas críticas contra el Gobierno y opinando en redes sin filtro.
En esas, le llegó un ofrecimiento que dice no haber buscado: convertirse en ministro de Justicia y Derecho faltando menos de cuatro meses para que termine el mandato del presidente Gustavo Petro.
Cuervo decía hace pocas semanas que quien hoy será su jefe ”no ha entendido la dimensión institucional del cambio”. También pensaba que la emergencia económica es “inconstitucional y un abuso de poder”. O, incluso, refiriéndose al exministro de Justicia Eduardo Montealegre, señaló que Petro lo había contratado para “justificar lo injustificable”.
EL COLOMBIANO habló con el recién nombrado ministro Cuervo sobre ese y otros asuntos, como la crisis en las cárceles y la pésima relación del Ejecutivo con las altas cortes.