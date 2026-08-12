Equipo del fútbol profesional se quedará sin estadio durante un mes tras daños causados por el terremoto

Gran parte de Colombia fue afectada por el terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado lunes, 10 de agosto. La tragedia que ha cobrado varias vidas y que ha colapsado edificaciones fue de tal magnitud que ha desatado una crisis humanitaria y tiene concentrado al país en una sola misión: salvar vidas.

En medio de lo ocurrido, una de las decisiones que se tomó, basándose en las prioridades del país, es la cancelación de todos los partidos del fútbol profesional durante una semana, pues la Dimayor se ha solidarizado con los colombianos e inclusive a nivel internacional, a los equipos que jugaban de local en competencias Conmebol, la Confederación Sudamericana les corrió el encuentro una semana.

Sin embargo, aunque pareciera ser que el fútbol profesional comenzaría este fin de semana con partidos en el país excepto en las zonas afectadas por el sismo, ya a un club de la Liga BetPlay se le informó que no tendrá durante el mes de agosto el estadio habilitado. Se trata de Once Caldas.

La decisión la informó el secretario de Deportes de Manizales, Diego Fernando Espinosa Benjumea, en una entrevista a Win Sports. “Lo que sí se acordó ayer en el PMU con el presidente de la República y el alcalde de la ciudad es que, infortunadamente, en el mes de agosto no tendremos fútbol profesional en nuestra ciudad”, subrayó el funcionario.

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“No es por el estadio, es porque todas las unidades de gestión del riesgo están enfocadas en apoyar a la ciudad, policía también, tenemos limitaciones y no tendríamos cómo ofrecer un buen servicio para personas y jugadores”, recalcó Espinosa.

Aunque el secretario fue enfático ante el medio citado de que no fue por el estado del Palogrande por lo que se tomó esta decisión, sí informó sobre algunos daños que sufrió el estadio. El escenario tuvo fisuras en camerinos y otros puntos del lugar.

Igualmente, el sistema de iluminación y la pantalla de video, que eran completamente nuevos, presentan fallas en su funcionamiento. Además, el sismo provocó un desplazamiento en los filtros internos de la cancha, destruyendo por completo el sistema de riego por agua.