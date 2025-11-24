Jixing Zhang, el empresario chino que se movía en la selva para negociar inversiones en territorios de disidencias de Calarcá

Los documentos encontrados en los dispositivos de alias Calarcá, documentados por Noticias Caracol, muestran que un ciudadano chino, identificado en una tarjeta de presentación como Jixing Zhang, visitó campamentos de las disidencias en Catatumbo, Caquetá, Antioquia y en el sur de Bolívar, donde, según chats y fotografías, se reunió con jefes armados, ofreció inversiones productivas y participó en actividades ligadas a minería ilegal y fabricación de armas, hechos que se conocieron tras la incautación de los archivos por parte de autoridades en Colombia.
Y es que en los archivos incautados a alias Calarcá, jefe de las disidencias de las Farc, hay fotografías y conversaciones de chat donde se menciona a Jixing Zhang y su tarjeta profesional.
En dicha tarjeta, Zhang figuran con tres cargos, presuntamente en empresas ubicadas en la provincia china de Henan: subgerente de Henan Dongshan, gerente del departamento de comercio e inversiones del grupo Dongshan y gerente de Lianyungang Wance, comercio internacional. La tarjeta fue intercambiada en conversaciones entre Richard Catatumbo y Calarcá, junto a fotografías donde el ciudadano chino aparece con jefes de las disidencias.
Las imágenes lo muestran dentro de campamentos en zonas rurales del Catatumbo, Caquetá y el sur de Bolívar. Habitantes de las áreas de influencia confirmaron que este ciudadano se presentó como un empresario interesado en invertir recursos en proyectos agrícolas y productivos. En otra fotografía aparece con casco, acompañado de disidentes, durante una visita a lo que parece ser un socavón.