“(...) La Procuraduría representa dentro del proceso a: (i) todas las víctimas que no fueron identificadas por el Estado o a lo largo de la instrucción del Macro caso; (ii) todas las víctimas que, aún estando identificadas, no fueron acreditadas o reconocidas porque por cualquier razón no pudieron o no quisieron participar del trámite judicial ante a JEP; y (iii) a los colectivos sin reconocimiento en el sistema pero sujetos de reparación, iv) a la sociedad colombiana que ha sido victimizada por el fenómeno de la guerra. (...) Por tanto, para poder desempeñar adecuadamente nuestra labor constitucional, es indispensable que se nos convoque y se nos informen de los espacios de diálogo que se tenga con las víctimas, aun cuando no se trate de audiencias judiciales en estricto sentido”, se lee en la carta de la Procuraduría en poder de EL COLOMBIANO.