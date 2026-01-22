Compra y venta de civiles: la estrategia desconocida de los falsos positivos revelada en imputación a militares

La guerra en Colombia no se cuenta de una sola vez. Se sigue escribiendo, testimonio tras testimonio, con hechos que se acumulan y vuelven a aparecer, incluso décadas después, para recordar que la crueldad tuvo método. Cada nueva decisión judicial agrega nombres, rostros y detalles a una historia que parecía conocida, pero que siempre resulta peor cuando se mira de frente.

Eso es lo que vuelve a quedar al descubierto con la más reciente decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre los crímenes cometidos en Norte de Santander. Allí, en una región atravesada por el conflicto, civiles fueron convertidos en piezas de un engranaje criminal que mezcló dinero, presión por resultados y desprecio absoluto por la vida.

La Sección de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) declaró ajustada a derecho la investigación sobre 120 asesinatos y una tentativa de homicidio presentados ilegítimamente como bajas en combate en Norte de Santander y determinó que, además de homicidio y desaparición forzada, ocho de los máximos responsables incurrieron en el crimen de lesa humanidad de esclavitud y el crimen de guerra de tortura.

El Tribunal concluyó que los hechos reconocidos por el general Paulino Coronado Gámez, cuatro coroneles, otros cinco oficiales y suboficiales y un tercero civil, correspondieron con la gravedad de las conductas perpetradas entre 2007 y 2008.

La magistratura estableció que la selección de los 11 imputados cumplió con los requisitos legales al recaer sobre quienes ejercieron roles esenciales dentro del patrón criminal. La Sección imputó el crimen de lesa humanidad de esclavitud, en concordancia con el delito de trata de personas, a ocho de los máximos responsables. El fallo determinó que, en la segunda modalidad del patrón criminal, existió un “negocio criminal de compraventa de personas”.

