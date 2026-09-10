JEP ha cerrado 1.030 casos: 95 % beneficia a miembros de la Fuerza Pública

La Jurisdicción Especial para la Paz ha concedido 1.030 renuncias a la persecución penal a personas que participaron en hechos relacionados con el conflicto armado y que no fueron consideradas máximas responsables de los patrones de criminalidad investigados.
La cifra, alcanzada a través de la Ruta No Sancionatoria de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y que fue informada por la propia JEP, abre una discusión de fondo: ¿se trata de una herramienta para cerrar jurídicamente miles de casos y favorecer la reincorporación o existe el riesgo de que termine convertida en una puerta hacia la impunidad?
Las decisiones fueron adoptadas en 43 resoluciones expedidas entre mayo de 2024 y agosto de 2026. De los 1.030 beneficiados, 979, equivalentes al 95 %, son integrantes de la fuerza pública.
Lea también: JEP otorga beneficio a 59 militares por ‘falsos positivos’ en Catatumbo, ¿por qué?
Otros 46 son exintegrantes de las Farc-EP, mientras que la lista incluye además a dos agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública, dos civiles colaboradores de esa guerrilla y un tercero civil. La figura no equivale jurídicamente a una amnistía ni a un indulto.
La renuncia a la persecución penal hace parte del modelo de justicia transicional establecido para quienes no tuvieron un papel determinante en la planeación o ejecución de los patrones macrocriminales y está sometida a un régimen de condicionalidad.
Eso significa que el cierre de la persecución penal no llega simplemente por el paso del tiempo ni por la condición de compareciente.
Quienes reciben el beneficio deben cumplir obligaciones ante la jurisdicción, entre ellas aportar una verdad plena, detallada y exhaustiva, reconocer su responsabilidad individual cuando corresponda y realizar contribuciones encaminadas a la reparación de las víctimas y a la construcción de garantías de no repetición.
No se pierda: La Escombrera ya no sería el único foco de búsqueda de desaparecidos: JEP
El compromiso tampoco desaparece con la resolución. Los beneficiarios continúan sujetos a la JEP y deben atender los llamados que haga el tribunal. También tienen restricciones y obligaciones específicas, entre ellas solicitar autorización para salir del país cuando corresponda.
El incumplimiento de las condiciones puede llevar a la pérdida del beneficio y a que el caso vuelva a la justicia ordinaria, según las reglas aplicables al régimen de condicionalidad. La magnitud de las decisiones se entiende mejor al mirar los casos que están detrás de ellas.