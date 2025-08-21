Jaime Andrés Beltrán no dejará la Alcaldía hasta que fallo quede en firme: “No es momento para dejar a Bucaramanga a su suerte”

Tras la decisión del Consejo de Estado de anular su elección como alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez anunció que no se irá del cargo hasta que el fallo en segunda instancia que lo destituye quede en firme.
El mandatario local, que fue elegido en las elecciones regionales de octubre de 2023 prometiendo mano dura contra la criminalidad, fue destituido por el alto tribunal por doble militancia en la modalidad de apoyo.
La Sección Quintal del Consejo de Estado determinó que el alcalde incurrió en esa conducta tras apoyar, en campaña, a candidatos al Concejo de Bucaramanga que no eran de la coalición que avaló su candidatura: Colombia Justa Libres, el partido de La U y Salvación Nacional.