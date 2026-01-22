x

Iván Mauricio Lenis Gómez es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia

Como vicepresidente fue elegido el magistrado de la Sala de Casación Penal Hugo Quintero Bernate. Conozca su perfil académico, quién lo acompaña y los retos del alto tribunal este año

    Iván Mauricio Lenis Gómez, venía de ser el vicepresidente de la corporación. FOTO: Corte Suprema
El Colombiano
hace 6 horas
bookmark

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió al magistrado de la Sala Laboral, Iván Mauricio Lenis Gómez, como nuevo presidente de la corporación. La designación se dio durante la más reciente sesión del alto tribunal.

La elección se produjo luego de que la Sala Laboral, a la que pertenece Lenis Gómez, no lograra un acuerdo interno sobre quién debía asumir la presidencia de la Corte para 2026. En esa instancia se barajaron dos nombres, el del propio Iván Mauricio Lenis y el del magistrado Luis Benedicto Herrera. Ante la falta de consenso, la decisión pasó a la Sala Plena, que finalmente se inclinó por Lenis.

Le puede interesar: El día en que el nuevo minIgualdad participó en un linchamiento a soldados en el Cauca

Con esta designación, Lenis Gómez asume el cargo en reemplazo de Francisco Ternera, quien venía ejerciendo la presidencia del alto tribunal desde noviembre de 2025, tras la salida del exmagistrado Octavio Tejeiro, quien culminó su periodo constitucional de ocho años en la Corte Suprema de Justicia.

Perfil del nuevo presidente: de la academia a la alta corte

Lenis Gómez es abogado y especialista en Derecho Empresarial de la Universidad de Medellín, además de doctor en Sociología Jurídica e Instituciones Políticas de la Universidad Externado de Colombia. A lo largo de su trayectoria ha combinado el ejercicio judicial con una amplia labor académica.

Durante más de dos décadas se desempeñó como docente e investigador en distintas facultades de Derecho del país, principalmente en la Universidad Icesi, en Cali, donde ocupó cargos directivos como jefe de Departamento, director del Grupo de Investigaciones y director de Posgrados en Derecho. También ha sido profesor en universidades como Eafit, del Valle, del Rosario, del Norte, Externado de Colombia y los Andes.

Otras elecciones

Como vicepresidente fue elegido el magistrado de la Sala de Casación Penal Hugo Quintero Bernate, quien es abogado egresado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Penal de la Universidad Santo Tomás con estudios de maestría en Estrategia y Geopolítica.

En la Sala de Casación Penal fue elegido como presidente el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito. Abogado de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, de la cual también es doctorado y especialista en Derecho Penal. Como vicepresidente, por su parte, fue elegido el magistrado Jorge Hernán Díaz Soto. En la Sala de Casación Laboral asumió la presidencia el magistrado Víctor Julio Usme Perea, quien cuenta con una experiencia profesional de más de 30 años, durante los cuales ha ocupado diversos cargos, entre ellos el de magistrado auxiliar de la corporación.

Es abogado de la Universidad Santo Tomás, con especializaciones en Derecho Laboral de la Universidad Javeriana y en Docencia Universitaria de la Universidad Santo Tomás. En la vicepresidencia fue elegido el magistrado Juan Carlos Espeleta Sánchez.

Siga leyendo: Corte Suprema prohíbe despidos sin causa a tres años de la jubilación y blinda a los prepensionados en Colombia

