Iván Mauricio Lenis Gómez es el nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia

La Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió al magistrado de la Sala Laboral, Iván Mauricio Lenis Gómez, como nuevo presidente de la corporación. La designación se dio durante la más reciente sesión del alto tribunal.

La elección se produjo luego de que la Sala Laboral, a la que pertenece Lenis Gómez, no lograra un acuerdo interno sobre quién debía asumir la presidencia de la Corte para 2026. En esa instancia se barajaron dos nombres, el del propio Iván Mauricio Lenis y el del magistrado Luis Benedicto Herrera. Ante la falta de consenso, la decisión pasó a la Sala Plena, que finalmente se inclinó por Lenis.

Le puede interesar: El día en que el nuevo minIgualdad participó en un linchamiento a soldados en el Cauca

Con esta designación, Lenis Gómez asume el cargo en reemplazo de Francisco Ternera, quien venía ejerciendo la presidencia del alto tribunal desde noviembre de 2025, tras la salida del exmagistrado Octavio Tejeiro, quien culminó su periodo constitucional de ocho años en la Corte Suprema de Justicia.