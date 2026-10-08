Así fue supuesta reunión de Maduro con “Iván Márquez”, “Timochenko” y “Santrich” en 2013, según Fiscalía de Nueva York

Nicolás Maduro habría negociado una entrega de explosivos de las reservas del Ejército venezolano para entregárselas a las Farc. Esta operación habría buscado saldar deudas pendientes de narcotráfico con la entonces guerrilla; concretamente, en una supuesta reunión con “Timochenko”, “Iván Márquez” y “Jesús Santrich”. Según reveló El Tiempo, los detalles del presunto acuerdo aparecen en una acusación presentada este jueves contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York. En un documento, se expondría la supuesta relación que durante años sostuvieron altos funcionarios del régimen autoritario venezolano con grupos armados colombianos dedicados al narcotráfico, como el Eln y las Farc. Le puede interesar: Oficial: Comunes dejó de ser un partido político, CNE confirmó pérdida de personería jurídica En unas páginas del expediente, la Fiscalía estadounidense mencionaría una reunión que habría tenido lugar poco después de la muerte de Hugo Chávez, en marzo de 2013. De acuerdo con la acusación, Maduro y Flores se habrían encontrado con tres figuras de la entonces cúpula de las Farc: Rodrigo Londoño (“Timochenko”), Luciano Marín (“Iván Márquez”) y Seuxis Pausias Hernández (“Jesús Santrich”).

Venta de explosivos y minas militares durante los diálogos de paz

Ese encuentro habría tenido como propósito abordar una deuda que Maduro mantendría con las Farc por su presunta participación conjunta en temas de narcotráfico, según los fiscales.

Sin embargo, la acusación no establece el monto de la obligación ni precisa dónde fue la reunión. Sí señala que, para pagarla, Maduro “acordó vender explosivos de las reservas militares venezolanas” a las Farc para cubrir, por lo menos, una parte de lo que debería. El ente acusador norteamericano agregaría que el exdictador era consciente de que esa operación aumentaría la capacidad de las Farc para desarrollar acciones armadas contra Colombia. El momento en que se habría dado este encuentro es clave. En 2013, las Farc estaban inmersas en las negociaciones de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos, mientras el conflicto continuaba. En otras noticias: Molesta, Ingrid Betancourt llamó “descarado” a ‘Timochenko’ por decir que les daban carne a los secuestrados En ese sentido, si el señalamiento es comprobado judicialmente, apuntaría a que integrantes del antiguo secretariado de las Farc habrían negociado para obtener explosivos de las Fuerzas Armadas venezolanas en plenos diálogos. Adicionalmente, la acusación mencionaría que las operaciones de suministro de minas se extendieron hasta aproximadamente 2015. Según habrían registrado los investigadores, Maduro habría facilitado la venta de minas fabricadas en Cuba, así como otras armas, a grupos que la Fiscalía nortemericana identifica como organizaciones terroristas. No obstante, el expediente no determinaría la cantidad de explosivos o minas involucrados, sus destinos finales o las operaciones en las que pudieran ser utilizados. Pero sí establecería una conexión entre el tráfico de cocaína, el acceso de la guerrilla colombiana a material de guerra y las obligaciones económicas de la dictadura con las Farc.

Intercambio de armas por cocaína y logística militar en Venezuela

El señalamiento no se limitaría al supuesto acuerdo. La entidad describiría otro mecanismo que habría permitido a organizaciones armadas colombianas obtener armas mediante intercambios de droga con integrantes del aparato de seguridad de la dictadura venezolana. Según establecería el documento, hacia 2017 un funcionario identificado como “CC-3” habría ordenado a miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela transportar armas a cambio de cargamentos de cocaína que vendrían de las Farc y el Eln. Para movilizar el material, los militares venezolanos habrían usado camiones habitualmente empleados en el transporte de gasolina. La acusación se basaría en que las armas habrían sido llevadas hasta un puerto para luego sacarlas de Venezuela. Le puede interesar: Lupa a la JEP: solo tiene 4 sentencias en firme de 21, ¿misión cumplida? Esa modalidad, que habría sido calificada por los fiscales estadounidenses como parte de una estructura de narcotráfico respaldada por funcionarios estatales, reforzaría la hipótesis de que las relaciones entre sectores del poder venezolano y los grupos armados colombianos iban más allá del tráfico de drogas por la frontera. El ente acusador hablaría de esos hechos dentro de una presunta estrategia mediante la que Nicolás Maduro y Cilia Flores habrían utilizado sus posiciones de poder para favorecer redes de narcotráfico y beneficiarse económicamente.

Según la acusación, durante los gobiernos de Chávez y Maduro el tráfico de drogas también funcionó como mecanismo de financiación para organizaciones armadas que mantenían vínculos con el poder venezolano. En el expediente también habría una nota judicial relacionada con dos de los antiguos dirigentes guerrilleros mencionados en la reunión. Allí se indica que, hacia 2020, “Jesús Santrich” e “Iván Márquez” fueron acusados en EE. UU. por cargos relacionados con narcoterrorismo, narcotráfico y armas. Esto, dentro de una acusación anterior del mismo proceso. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Siga leyendo: Nuevos cargos contra Nicolás Maduro y Cilia Flores: ahora EE. UU. los acusa de conspiración para cometer torturas

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