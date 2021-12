Creo que seguimos con varios objetivos. Primero, sigue avanzando la vacunación masiva en el país. Esto no puede parar. Y también, en el año 2022, tener la primera producción de vacunas nuevamente en Colombia. Además, que siga la reactivación económica, que sigamos manteniendo buenos niveles de crecimiento, que tengamos una recuperación del empleo totalmente prepandémica (ya estamos muy cerca), que podamos seguir dinamizando nuevos sectores.

A mí ya me han tocado varias elecciones. Me tocó la de la Consulta Anticorrupción, y salió bien. Las elecciones locales del 2019 también salieron bien. Nos tocaron las elecciones de los Consejos de Juventud, y salieron bien. Trabajaremos para que el Plan Democracia les dé la garantía a todos los ciudadanos de expresarse libre y tranquilamente en las urnas.

¿Y teme que este cuarto pico de covid-19 eche un poco atrás el esfuerzo de reactivación? En Europa, ha implicado restricciones, cierres...

Fíjese que empezamos 2021 con unos picos muy duros en enero y febrero, inclusive una buena parte de marzo y después, cuando empezaron las aglomeraciones detonadas por muchas de las marchas, aún más, pero ni siquiera esa situación, que fue la más crítica que nosotros vivimos, afectó el proceso de reactivación de nuestro país. Es más, si no hubiéramos tenido los bloqueos esta economía hubiera crecido al año al 12%.

Publicidad

En esta línea de covid, ¿qué nos impide llegar a un nivel más alto de vacunación?

Vacunas hay de sobra. Nosotros decidimos llegar al 80 % de nuestra población vacunada lo más rápido posible y vamos en esa dirección. En segundas dosis, veníamos avanzando con muy buena velocidad, pero nos dimos cuenta de que estaban llegando a unidades de cuidado intensivo personas mayores de 50 años que ya tenían dos dosis, pero que habían pasado más de 6 meses, entonces decidimos acelerar la dosis de refuerzo.

Lo que nosotros esperamos es seguir avanzando hacia estos indicadores, pero hoy el problema no es de vacunas, hoy el reto es de brazos, que realmente la ciudadanía sea consciente de que tiene que cumplir sus citas para la segunda dosis, que vacunarse es para protegerse y para proteger a los demás, que siendo gratuita, segura y masiva no hay ninguna razón para no vacunarse.

¿Y ve necesario ser más estricto con quienes se están negando a vacunar?

Yo creo que va a ser necesario si no se avanza. ¿En qué sentido?, en que la ciudadanía hoy tiene que ser consciente de que no podemos jugar con la vida de otras personas. Vacunarse, tener sus dosis de refuerzo, es necesario para poder tener una interacción segura.