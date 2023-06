Duque criticó intención de Petro de pedirle a la CPI que reabra examen preliminar sobre Colombia

La propuesta del presidente Gustavo Petro , al parecer, tuvo una respuesta este martes del fiscal de la CPI que en rueda de prensa dejó entrever que no contempla reabrir el examen preliminar sobre Colombia.

“No he recibido una comunicación para reabrir el examen preliminar, pero yo ya tomé mi decisión”, dijo.

El fiscal Kham sostuvo además que la CPI solamente intervendrá en el país si no se observa una respuesta por parte de las instituciones.

“A menos que se determine que el país no está dispuesto o no tiene la capacidad o no quiere actuar genuinamente, yo seguiré apoyando las instituciones de Colombia en esa complementariedad dinámica”, agregó el fiscal.