Iván Cepeda revela participación de un viceministro en su campaña: ¿quién es y cuál habría sido su papel?

El candidato presidencial Iván Cepeda encendió la controversia al confirmar que el viceministro de Transformación Digital, Giovanny Andrés López Cabezas, estaba haciendo campaña a su favor en grupos de apoyo del MinTics.
En un pronunciamiento en X, Cepeda aseguró que no tenía conocimiento de estas acciones y lanzó una advertencia directa: “Ningún servidor público debe intervenir en proselitismo político”.
La reacción llegó tras conocerse que el viceministro habría participado en un grupo de WhatsApp para coordinar apoyo digital a su candidatura, un hecho que el propio senador dijo haber conocido apenas en “las últimas horas”.
La denuncia, conoció EL COLOMBIANO, señala que a finales de marzo Giovanny Andrés López Cabezas habría pedido a creadores de contenido alinearse para respaldar la campaña presidencial del Pacto Histórico.