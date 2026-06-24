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”He decidido aceptar el resultado; Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente”: Iván Cepeda

Dejó claro que su aceptación de la derrota no implica cerrar el debate sobre lo que, a su juicio, fueron irregularidades durante la campaña.

  • Iván Cepeda, excandidato presidencial. Foto: captura de video
    Iván Cepeda, excandidato presidencial. Foto: captura de video
El Colombiano
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hace 1 hora
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Un día después de que la Registraduría confirmara que el escrutinio coincidió en un 99,9 % con el preconteo, Iván Cepeda reconoció su derrota y aceptó que Abelardo de la Espriella es presidente electo de Colombia.

El senador aseguró que acoge el resultado del proceso de revisión de votos, que durante las últimas horas ratificó la ventaja y despejó las dudas sobre el conteo preliminar.

“He decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso, y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, expresó Cepeda.

“Ha llegado, entonces, el momento de afirmar que asumimos con serenidad, responsabilidad y total firmeza, sobre esto no debe caber la menor duda posible, el papel que las circunstancias nos demandan”, agregó.

Sin embargo, dejó claro que su aceptación de la derrota no implica cerrar el debate sobre lo que, a su juicio, fueron irregularidades durante la campaña.

Entérese: “Juguemos a las escondidas”: la escandalosa revelación sobre las negociaciones del Gobierno Petro con el Clan del Golfo

“Aceptar el resultado electoral no significa renunciar a la verdad ni guardar silencio frente a hechos que consideramos graves y que marcaron esta campaña presidencial”, afirmó.

Preguntas frecuentes

¿Iván Cepeda aceptó los resultados de las elecciones de 2026?
Sí. El senador reconoció la victoria de Abelardo de la Espriella y llamó a respetar la decisión tomada por los ciudadanos en las urnas.
¿Qué pidió Iván Cepeda tras la elección presidencial?
Solicitó garantías democráticas para quienes ejercerán la oposición durante el próximo gobierno y defendió el respeto institucional.
¿Quién ganó las elecciones presidenciales de Colombia en 2026?
Abelardo de la Espriella fue elegido presidente de Colombia tras imponerse en la segunda vuelta electoral.

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