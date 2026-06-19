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Reconocidos influenciadores denuncian hackeo tras eliminación de entrevista con Iván Cepeda: ¿quiénes son?

De acuerdo con los creadores del espacio, el contenido desapareció de YouTube cuando aún faltaban varios minutos para finalizar la transmisión.

  • Extracto de la entrevista de Iván Cepeda en el canal de ‘Por la ventana’, episodio que fue eliminado en un hackeo denunciado por sus creadores. Foto: tomada de video
    Extracto de la entrevista de Iván Cepeda en el canal de ‘Por la ventana’, episodio que fue eliminado en un hackeo denunciado por sus creadores. Foto: tomada de video
El Colombiano
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hace 2 horas
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Los integrantes del video podcast ‘Por la ventana’ denunciaron un presunto ataque informático que terminó con la eliminación en vivo de la entrevista con el candidato Iván Cepeda, en medio de la recta final de la campaña presidencial en Colombia.

La situación ocurrió durante la noche de este jueves, cuando se estrenaba en vivo el capítulo 126 del programa, que tuvo como invitado al aspirante del Pacto Histórico.

De acuerdo con los creadores del espacio, el contenido desapareció de YouTube cuando aún faltaban varios minutos para finalizar la transmisión.

Camilo Díaz, conocido como ‘Culotauro’, explicó que, tras detectar lo ocurrido, inició un proceso de verificación de seguridad en las cuentas asociadas al proyecto.

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Según relató, personas ajenas habrían accedido al canal de ‘Sancocho Trifásico’, plataforma donde se aloja el programa. Mientras revisaban la situación, también encontraron problemas en la cuenta oficial de ‘Por la ventana’ en la red social X, que habría sido comprometida durante el mismo incidente.

La denuncia tomó mayor relevancia debido a que el episodio eliminado tenía como protagonista a Cepeda, uno de los dos candidatos que disputarán la Presidencia en la segunda vuelta este domingo junto al abogado Abelardo De la Espriella.

Horas antes de la publicación del capítulo, los realizadores habían señalado en redes sociales que ambos aspirantes fueron invitados al programa, pero únicamente el candidato del Pacto Histórico aceptó participar.

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Una de las personas que estaba viendo el episodio, en vivo, es el concejal de Bogotá, Ángelo Schiavenato, quien reaccionó en la transmisión. El momento quedó registrado cuando la entrevista presentó fallas y el canal habría sido hackeado.

Iván Cepeda habló del supuesto hackeo

Tras conocerse la denuncia, Cepeda reaccionó a través de sus redes sociales y aseguró que la eliminación del contenido hacía parte de una ofensiva digital dirigida contra su campaña.

El senador afirmó que el hackeo del canal desde el cual se difundía el episodio no era un hecho aislado y sostuvo que este tipo de acciones buscan afectar la conversación pública durante el proceso electoral.

Asimismo, expresó su respaldo a los integrantes del programa y anunció que el contenido sería restablecido una vez concluyeran las labores de recuperación y seguridad de las cuentas comprometidas.

Por su parte, Camilo Sánchez, otro de los integrantes de “Por la ventana’, relató que fueron los propios espectadores quienes alertaron sobre la situación.

Según explicó, “miles de personas seguían el estreno cuando comenzaron a reportar que el episodio” ya no aparecía disponible en la plataforma.

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El comediante señaló que, tras recuperar el acceso al canal, descubrieron movimientos adicionales que incluían modificaciones en otros contenidos alojados en la cuenta.

Aunque lograron recuperar el control de la plataforma, el episodio con Cepeda no pudo restablecerse de inmediato. Los creadores indicaron que trabajaban para volver a publicar el capítulo lo antes posible y garantizar que la información llegara nuevamente a la audiencia.

Más allá de la denuncia, Sánchez y Díaz aprovecharon sus mensajes para pedir a sus seguidores evitar confrontaciones y no convertir el episodio en una disputa política.

Sánchez sostuvo que la mejor respuesta frente a cualquier intento de censura es continuar produciendo y compartiendo contenido.

Además, invitó a respaldar a otros creadores digitales que hayan enfrentado situaciones similares.

“Si alguien busca silenciar una conversación, la respuesta debe ser que más personas la escuchen”, fue el mensaje que transmitió el comediante al referirse a lo sucedido.

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¿Qué es ‘Por la ventana’?

‘Por la ventana’ es un videopodcast de comedia y entrevistas conducido por los reconocidos humoristas Camilo Sánchez, Camilo Díaz (conocido como ‘Culotauro’) y Emir Quintero (‘El Soachuno’).

El formato principal del programa consiste en entrevistar a figuras públicas, comediantes y personas del común dentro de un automóvil en movimiento —un clásico Mazda 626— por las calles de Bogotá, con la particular condición de que los invitados deben ingresar literalmente al vehículo a través de la ventana.

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