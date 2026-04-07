¿A qué le teme Iván Cepeda con los debates? Candidatos le reclaman “que dé la cara”

Una pregunta empieza a repetirse en las tiendas de barrio, en las peluquerías, en reuniones familiares y, en general, en cualquier conversación: ¿cuándo comienzan los debates presidenciales? Estos espacios se han convertido en el momento en que el país realmente escucha a los candidatos y empieza a aclarar su voto.
El problema es que, a juzgar por el panorama actual, podríamos estar frente a las primeras elecciones sin debates previos. Y es que el candidato del Gobierno y único de la izquierda, Iván Cepeda, ha optado por apartarse de estos escenarios, al menos antes de la primera vuelta.