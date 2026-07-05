Pese a críticas, Cepeda insiste en la desobediencia civil: “No vamos a obedecer decisiones que vayan contra el pueblo”

Lejos de moderar su discurso tras la controversia que desató en los últimos días, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda reafirmó este sábado su llamado a la desobediencia civil pacífica, insistiendo en que será una herramienta para enfrentar eventuales decisiones del próximo gobierno de Abelardo de la Espriella que, a su juicio, desconozcan el orden constitucional. Durante un encuentro con organizaciones sociales y jóvenes en el Bulevar del Río, en Cali, el dirigente del Pacto Histórico sostuvo que su sector no acatará medidas que considere contrarias a los derechos de los ciudadanos y aseguró que las formas de protesta serán definidas colectivamente con movimientos sociales mediante asambleas, cabildos populares y reuniones nacionales. Cepeda explicó que la desobediencia civil, en su concepto, consiste en abstenerse de cumplir disposiciones que vulneren la Constitución o los derechos humanos, y afirmó que será el primero en desacatar cualquier decisión que, según dijo, vaya en contra de los intereses del pueblo.

El senador justificó su posición asegurando que el gobierno entrante representa varios riesgos para el país. Entre ellos mencionó una eventual pérdida de soberanía frente a Estados Unidos, el desmonte de las reformas impulsadas durante la administración de Gustavo Petro, un supuesto debilitamiento del Estado social de derecho y posibles actuaciones que, según él, desconocerían la Constitución y perseguirían a los sectores de oposición. En su intervención también reiteró que el Pacto Histórico utilizará todos los mecanismos que la Constitución permite para ejercer oposición, incluida la desobediencia civil pacífica, figura que calificó como una forma histórica de resistencia utilizada por distintos pueblos para defender sus derechos. Le recomendamos: José Manuel Restrepo califica de “berrinche antidemocrático” el llamado de Iván Cepeda a la desobediencia civil Como sustento jurídico de su planteamiento, Cepeda recordó que la Corte Constitucional ha reconocido la desobediencia civil como una modalidad de protesta pacífica cuando existe una presunta vulneración de la Carta Política o de derechos fundamentales. De acuerdo con la jurisprudencia del alto tribunal, esta figura no busca desconocer el sistema democrático, sino reclamar el cumplimiento de los principios constitucionales. “Como su nombre lo indica, la desobediencia civil consiste en desobedecer a una autoridad, a las leyes o a las medidas que son contrarias a la Constitución y violan los derechos humanos fundamentales. No vamos a obedecer decisiones que vayan contra el pueblo y yo seré el primero en desacatarlas”, dijo. En contexto: Cepeda amenaza “desobediencia civil” si De la Espriella no renuncia a ciudadanía gringa; Constitución no lo prohíbe Además de insistir en esa estrategia de oposición, el congresista aprovechó el acto político en Cali para comenzar a perfilar el trabajo electoral del Pacto Histórico con miras a los comicios regionales de 2027. En ese sentido, convocó a la militancia y a los sectores afines a prepararse para disputar gobernaciones, alcaldías y concejos municipales con candidatos que, según expresó, defiendan los intereses de la ciudadanía. Cepeda también reiteró la invitación para que sus seguidores rindan un homenaje al presidente Gustavo Petro el próximo 6 de agosto, fecha en la que concluirá el actual mandato presidencial.

Crecen las diferencias dentro de la izquierda

Las nuevas declaraciones del senador se producen en medio de un ambiente de incomodidad al interior de la izquierda por el alcance político de su propuesta. Diversas versiones conocidas en los últimos días indican que el llamado a la desobediencia civil no fue una decisión consultada ampliamente con los sectores que integran el Pacto Histórico, lo que ha generado tensiones durante el proceso de transición gubernamental. Las diferencias no solo han surgido dentro de la coalición oficialista. Integrantes del gabinete saliente también marcaron distancia de esa estrategia. El ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, y el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, expresaron públicamente que la defensa de las reformas y de la oposición debe darse mediante la participación en el debate democrático y no recurriendo a la desobediencia civil.

Aunque dirigentes como María Fernanda Carrascal, Gabriel Becerra y Wilson Arias han respaldado públicamente a Cepeda, otras figuras cercanas a la izquierda han cuestionado el momento elegido para lanzar ese mensaje. Entre ellas, el expresidente Ernesto Samper, quien consideró que la actual transición no es el escenario adecuado para promover llamados a la desobediencia civil, incluso si estos se plantean de manera pacífica.