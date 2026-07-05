Pese a críticas, Cepeda insiste en la desobediencia civil: “No vamos a obedecer decisiones que vayan contra el pueblo”

Lejos de moderar su discurso tras la controversia que desató en los últimos días, el senador y excandidato presidencial Iván Cepeda reafirmó este sábado su llamado a la desobediencia civil pacífica, insistiendo en que será una herramienta para enfrentar eventuales decisiones del próximo gobierno de Abelardo de la Espriella que, a su juicio, desconozcan el orden constitucional.
Durante un encuentro con organizaciones sociales y jóvenes en el Bulevar del Río, en Cali, el dirigente del Pacto Histórico sostuvo que su sector no acatará medidas que considere contrarias a los derechos de los ciudadanos y aseguró que las formas de protesta serán definidas colectivamente con movimientos sociales mediante asambleas, cabildos populares y reuniones nacionales.
Cepeda explicó que la desobediencia civil, en su concepto, consiste en abstenerse de cumplir disposiciones que vulneren la Constitución o los derechos humanos, y afirmó que será el primero en desacatar cualquier decisión que, según dijo, vaya en contra de los intereses del pueblo.