Interponen demanda contra restricciones de parrillero en Bogotá: “violaría derecho a la libre locomoción”

El abogado constitucionalista Germán Calderón España presentó una demanda ante la justicia administrativa contra el Decreto 528 de 2025 expedido por la Alcaldía de Bogotá, que impone restricciones a la circulación de motocicletas con parrillero durante el puente festivo de Halloween en la capital del país. Según el jurista, la medida viola derechos fundamentales como la libre locomoción, el trabajo y la igualdad.

En la acción judicial, conocida por la revista Semana, el abogado solicita la nulidad del decreto al considerar que carece de justificación.

“No se puede desconocer que algunas personas que se movilizan en moto lo hacen con el fin siniestro de atracar, hurtar o causar la muerte de quienes se resisten a sus fechorías, pero ese porcentaje es menor y ante esa situación deben implementarse campañas con la fuerza pública”, señaló el jurista.

El demandante también argumenta que el acto administrativo incurre en una violación del derecho de audiencia y defensa de los motociclistas afectados, al no haber sido consultados antes de adoptar la medida.

“El decreto vulnera los derechos fundamentales a la libre locomoción, a la libre movilidad, a la libre circulación y al trabajo”, se lee en el documento presentado.

Además, el abogado pidió una medida cautelar para suspender provisionalmente los efectos del decreto mientras avanza el proceso, con el fin de proteger los derechos de los ciudadanos que utilizan motocicleta como medio de transporte o sustento.