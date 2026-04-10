x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Emiten circular roja de Interpol contra ‘Iván Márquez’ y otros seis disidentes por magnicidio de Miguel Uribe

Se ofrecen hasta cinco mil millones de pesos por información que permita la captura de alias Iván Márquez, y cuatro mil millones por alias John 40 y alias El Zarco Aldinever.

  • La circula fue expedida contra alias Iván Márquez y el ‘Zarco Aldinever’, cabecillas de la Segunda Marquetalia por el crimen del senador Miguel Uribe. FOTOS: EL COLOMBIANO y cortesía
    La circula fue expedida contra alias Iván Márquez y el ‘Zarco Aldinever’, cabecillas de la Segunda Marquetalia por el crimen del senador Miguel Uribe. FOTOS: EL COLOMBIANO y cortesía
Maria Victoria Caicedo G
Maria Victoria Caicedo G

Actualidad

hace 2 horas
bookmark

A dos meses de cumplirse un año del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, el país sigue sin respuestas claras sobre los motivos detrás de la orden que desencadenó el crimen. Aunque la Fiscalía General de la Nación ha avanzado en varias líneas de investigación y ha logrado la judicialización de los ejecutores materiales, aún está pendiente la captura de los autores intelectuales.

En desarrollo de esas tareas, el director de la Dijín, el coronel Elver Alfonso Sanabria, confirmó que ya fue emitida la circular roja de Interpol contra varios cabecillas de la Segunda Marquetalia señalados como presuntos autores intelectuales del crimen, una decisión que activa la cooperación de cerca de 196 países para su ubicación y captura.

Según explicó el oficial, la medida responde a solicitudes previas de la Fiscalía General de la Nación, que ya había obtenido órdenes de captura contra los responsables. A partir de allí, la Policía Nacional, en coordinación con el Ministerio de Defensa, impulsó tanto la publicación de recompensas como la activación de mecanismos internacionales para cerrar el cerco sobre los implicados.

La orden de captura contra Iván Márquez y otros miembros de la Segunda Marquetalia por crimen de Miguel Uribe. Foto: redes sociales
La orden de captura contra Iván Márquez y otros miembros de la Segunda Marquetalia por crimen de Miguel Uribe. Foto: redes sociales

La circular roja de Interpol ya fue expedida contra varios de los principales jefes de la Segunda Marquetalia, entre ellos ‘Iván Márquez’, ‘John 40’, ‘el Zarco Aldinever’, entre otros. Con esta medida, las autoridades buscan que estos hombres, al parecer refugiados en Venezuela, sean localizados y capturados.

Le puede interesar: Fiscalía alista nuevas capturas por magnicidio de Miguel Uribe; quien pagó por el homicidio sería uno de ellos

“Ese es el firme propósito de la Policía Nacional y de la Fiscalía, lograr la judicialización y la captura del último responsable de este lamentable magnicidio”, señaló el coronel Sanabria, quien además envió un mensaje de solidaridad a la familia de Uribe Turbay.

El oficial subrayó que la activación de la circular roja tiene un impacto significativo, pues “refleja la confianza y la efectividad de la cooperación internacional”. En la práctica, esto implica que los países miembros de Interpol quedan facultados para ubicar y detener a los señalados, a la espera de los procesos de extradición correspondientes.

De acuerdo con la investigación, la estructura armada dio la orden, mientras que una red urbana operó como una especie de “outsourcing criminal” para ejecutar el asesinato. A los responsables se les atribuyen delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego.

En ese contexto, el ente investigador concluyó que el crimen tuvo una motivación política. “El asesinato (...) fue motivado por razones político-instrumentales vinculadas al ejercicio de sus funciones como senador y precandidato presidencial”, señaló la fiscal Luz Adriana Camargo.

Conozca: Carlos Eduardo Mora, tercer condenado por crimen de Miguel Uribe; pagará 21 años de prisión

Llama la atención, la inclusión del ‘Zarco Aldinever’ en el cartel de los más buscados por este crimen. En agosto del 2025 había sido dado por muerto en supuestos combates con el ELN.

“Está vivo, es decir, nosotros no tenemos evidencia de que esté muerto, para nosotros el Zarco Aldinever está vivo, no hay ninguna evidencia corroborativa respecto al rumor que ha circulado de que habría sido asesinado por el Ejército de Liberación Nacional, es un rumor y tan es así que se solicita y se expide la orden de captura”, aclaró la fiscal.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es una circular roja de Interpol?
Es una alerta internacional para ubicar y capturar a personas requeridas por la justicia con fines de extradición.
¿Quién ordenó el asesinato de Miguel Uribe?
La Fiscalía señala a la Segunda Marquetalia como responsable intelectual, aunque aún no hay capturas de sus máximos líderes.
¿Cuándo ocurrió el magnicidio?
El ataque fue el 7 de junio de 2025 en Bogotá; el senador murió el 11 de agosto tras complicaciones.

Temas recomendados

Conflicto armado
Víctimas del conflicto
Justicia
Disidencias de Farc
Crímenes
Colombia
Iván Márquez
Miguel Uribe
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida