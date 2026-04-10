Emiten circular roja de Interpol contra ‘Iván Márquez’ y otros seis disidentes por magnicidio de Miguel Uribe

A dos meses de cumplirse un año del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay, el país sigue sin respuestas claras sobre los motivos detrás de la orden que desencadenó el crimen. Aunque la Fiscalía General de la Nación ha avanzado en varias líneas de investigación y ha logrado la judicialización de los ejecutores materiales, aún está pendiente la captura de los autores intelectuales.
En desarrollo de esas tareas, el director de la Dijín, el coronel Elver Alfonso Sanabria, confirmó que ya fue emitida la circular roja de Interpol contra varios cabecillas de la Segunda Marquetalia señalados como presuntos autores intelectuales del crimen, una decisión que activa la cooperación de cerca de 196 países para su ubicación y captura.