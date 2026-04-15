Intento de asesinato revelaría enfrentamientos entre banda criminal y empresarios cárnicos en Bogotá

En una escena de guerra urbana, tres sicarios interceptaron este lunes 13 de abril al comerciante de carnes Yahir Ruiz Rojas, desatando una balacera a eso de las 6:20 p.m., que dejó seis personas heridas en plena vía pública del barrio Barrancas en Usaquén, en Bogotá. Le puede interesar: Video | Ni una semana pasó y otro atraco en Bogotá: fletero atacó a escolta de valores Según revelaron recientemente fuentes investigativas a El Tiempo, el ataque no fue un hecho aislado, sino el capítulo más reciente de una violenta persecución contra una familia dedicada al sector cárnico, presuntamente orquestada por la banda criminal Los Satanás.

Ruiz Rojas, de 29 años, se desplazaba en una camioneta blindada cuando fue abordado por los delincuentes. No obstante, los atacantes no contaban con la reacción del comerciante y sus acompañantes. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, basada en la información conocida por el medio mencionado, la víctima estaba armada y dos de sus empleados —incluida una mujer— respondieron al fuego. El intercambio de disparos culminó con la captura en el sitio de uno de los agresores, identificado como Juan Camilo Cruz Beltrán, mientras otros dos cómplices lograron huir en motocicletas.

La policía local hizo presencia en el lugar luego del intento de sicariato. FOTO: Captura de video de redes sociales @ColombiaOscura

El rastro de sangre en la familia Rojas

La principal línea investigativa de las autoridades, revelada recientemente, apunta a una conexión directa entre este atentado y el homicidio de Mauricio Rojas González, primo de Yahir, ocurrido meses atrás. La relación entre ambos no solo era familiar, sino comercial; documentos conocidos por El Tiempo confirmaron que compartían la propiedad de vehículos de alta gama, incluyendo la transferencia reciente de la camioneta blindada implicada en el tiroteo del lunes. El historial de violencia que rodea a este núcleo familiar es extenso y sistemático: -2023: un hermano de Mauricio Rojas (también primo de Yahir) fue asesinado en circunstancias similares. -27 de septiembre de 2024: Mauricio Rojas González fue acribillado por sicarios en el occidente de Bogotá mientras viajaba en un vehículo de servicio público, tras haber sobrevivido a un atentado un año antes. -13 de abril de 2026: el ataque contra Yahir Ruiz Rojas eleva a tres el número de ofensivas fatales o graves contra la familia en el último periodo.

Los Satanás: el presunto motor de la violencia

Las autoridades han identificado a la organización criminal Los Satanás como la responsable de esta cadena de crímenes. Este grupo, con fuerte presencia en Bosa, Kennedy y Soacha, mantiene el control sobre el microtráfico, la extorsión y los homicidios selectivos en la capital. Según el informe conocido por El Tiempo, aunque los autores materiales del asesinato de Mauricio Rojas ya fueron identificados, el cerebro detrás de la orden y el motivo exacto para eliminar a Yahir Ruiz Rojas siguen bajo reserva sumarial. El patrón de los ataques refuerza la hipótesis de una ofensiva organizada contra empresarios específicos del sector cárnico. Pese a la letalidad de los eventos, la persistencia de esta banda revela un desafío crítico para las operaciones de inteligencia en Bogotá, donde las líneas de investigación permanecen abiertas para esclarecer si se trata de una disputa por rentas ilícitas o un control territorial del mercado.

Versiones encontradas y estado de salud

Tras el caos, la familia Ruiz ha intentado dar un parte de tranquilidad. Yander Ruiz, hermano de la víctima, declaró a El Tiempo que Yahir se encuentra en estado estable y fuera de peligro bajo supervisión médica. Una de las mayores incógnitas para los investigadores es la ausencia de denuncias previas; el hermano del comerciante aseguró que la familia “no recibió amenazas ni solicitudes de dinero antes del atentado”. Esta versión coincide con los registros de la Policía y la Fiscalía informados al medio mencionado, donde no constan reportes recientes de extorsión contra Yahir Ruiz Rojas.

Las autoridades investigan el ataque en Usaquén. FOTO: Captura de video de redes sociales @ColombiaOscura