Video | Abren investigación contra funcionario de la SAE que le dijo “come mierda” a delegado de MinEducación

La mesa técnica en Cali terminó en tensión luego de que Felipe Tascón, director territorial sur de la SAE, interrumpiera abruptamente el encuentro y señalara a dos funcionarios como “indemnizados”. El ministro de Educación, Daniel Rojas, respaldó públicamente a su delegado.

  • Felipe Tascón, director territorial sur de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Foto: Captura de pantalla
    Felipe Tascón, director territorial sur de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Foto: Captura de pantalla
El Colombiano
El Colombiano
13 de agosto de 2025
bookmark

Una mesa técnica convocada para definir el futuro de la Fundación Cecep en Cali terminó en confrontación verbal e insultos, luego de que el director territorial sur de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Felipe Tascón, protagonizara un altercado con funcionarios del Ministerio de Educación.

El hecho ocurrió el lunes 11 de agosto, en una reunión donde se analizarían las consecuencias de la decisión de la SAE de iniciar el proceso de liquidación de la fundación, tras hallazgos de presuntas irregularidades administrativas.

La tensión estalló cuando Tascón señaló a dos delegados del Ministerio diciendo: “Usted y usted son de los indemnizados”, en alusión a anteriores vínculos laborales.

Posteriormente, uno de los funcionarios del ministerio cuestionó la política de sustitución de cultivos ilícitos, tildándola de “fracaso”, a lo que Tascón respondió con el insulto: “Usted es un reverendo come mierda, usted no tiene ni idea de eso (sic)”.

La salida de tono marcó el clima del encuentro y generó malestar entre los asistentes, entre ellos estudiantes y trabajadores de la fundación.

Amelia Pérez, funcionaria de la SAE, lamentó lo sucedido y anunció que se adelantarán investigaciones disciplinarias contra el funcionario implicado.

“Si bien es cierto, hubo un comportamiento que no es apropiado por el miembro de la SAE que se había comisionado para ello, se iniciarán los procesos a que haya lugar”, aseguró. También informó que antes de la reunión se había radicado ante el Ministerio de Educación una carta formal con la propuesta de disolución de la Fundación Cecep.

La situación se tornó aún más tensa con la presentación de denuncias por parte de estudiantes y trabajadores de la fundación, lo que, según Pérez, “llevó a enfrentamientos muy álgidos” y desvió el propósito original de la mesa técnica.

“El Ministerio de Educación está obligado a diseñar un plan de contingencia si lo que busca es rescatar la fundación. De lo contrario, nuestra obligación es continuar con la disolución”, añadió.

Frente a los hechos, el ministro de Educación, Daniel Rojas, salió en defensa de Juan Carlos Bolívar, uno de los funcionarios insultados por Tascón. A través de su cuenta de X, Rojas expresó: “Tiene todo mi respaldo, admiración y abrazo compañero para resistir la embestida de quienes se oponen al cambio”.

