Petro declara insubsistente a Angie Rodríguez tras denuncias contra su gobierno

El presidente Gustavo Petro se pronunció en la mañana de este lunes para pedirle al Ministerio de Hacienda que declare insubsistente a la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, luego de que ella denunciara en una entrevista presuntas irregularidades en el gobierno saliente.
El jefe de Estado se manifestó a través de sus redes sociales para arremeter contra la funcionaria y revelar su condición clínica como “paciente psiquiátrica”. También la calificó de manipuladora, al afirmar que “ve la función pública en beneficio propio” y que “lamenta haberla conocido”.
“(...)Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa, que odia pero no investiga (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.
“Y por tal razón, le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del Fondo de Adaptación por incompetente. Todo el asunto de la prensa revienta porque dije que los dineros del Fondo de Adaptación van para tener más agua potable para enfrentar el meganiño, que es megasequía en diciembre”, agregó.