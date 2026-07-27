Petro declara insubsistente a Angie Rodríguez tras denuncias contra su gobierno

El presidente Gustavo Petro se pronunció en la mañana de este lunes para pedirle al Ministerio de Hacienda que declare insubsistente a la directora del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, luego de que ella denunciara en una entrevista presuntas irregularidades en el gobierno saliente. El jefe de Estado se manifestó a través de sus redes sociales para arremeter contra la funcionaria y revelar su condición clínica como “paciente psiquiátrica”. También la calificó de manipuladora, al afirmar que “ve la función pública en beneficio propio” y que “lamenta haberla conocido”. “(...)Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa, que odia pero no investiga (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X. “Y por tal razón, le solicito al ministro de Hacienda declarar insubsistente a la directora del Fondo de Adaptación por incompetente. Todo el asunto de la prensa revienta porque dije que los dineros del Fondo de Adaptación van para tener más agua potable para enfrentar el meganiño, que es megasequía en diciembre”, agregó.

La funcionaria, quien después de Laura Sarabia asumió como mano derecha del presidente, aseguró que desde el Gobierno existe una carrera contrarreloj por sacar más de $1 billón del Fondo Adaptación a pocos días de dejar el poder.

Rodríguez afirmó que llevaba varias semanas alertando sobre este movimiento, que al parecer se estaría gestando desde la administración de Petro. Y es que el mandatario señaló durante el último Consejo de Ministros que era necesario trasladar con prontitud esos recursos supuestamente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para atender emergencias, como las ocasionadas por el fenómeno de El Niño. “Todo lo que podamos recoger. El billón de pesos que está en el Fondo Adaptación se traslada, por orden presidencial, a la emergencia”, dijo el presidente durante el Consejo de Ministros.

Sin embargo, Rodríguez indicó en entrevista con Noticias RCN que en ningún momento fue consultada sobre el traslado de esos dineros. También enfatizó que no permitirá que se lleve a cabo esa gestión ni que se presione a los funcionarios de la entidad. Ella radicó un documento ante la Defensoría del Pueblo, el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y el Ministerio de Hacienda, con el fin de que estas entidades investiguen a profundidad el manejo de los recursos del Fondo Adaptación y eviten que sean destinados a otros fines.

Por su parte, el presidente entrante Abelardo de la Espriella solicitó a las autoridades que se refuerce la seguridad de Rodríguez, debido a que se está poniendo en peligro su vida con las declaraciones. “Le solicito a la señora Fiscal General de la Nación, al señor Procurador y al señor Contralor General que escuchen lo que la Dra. Angie Rodríguez tiene para contarle a la justicia”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

“Señores ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, y señor director de la UNP designado, Didier Blanco, encárguense, desde el primer momento en que asuman el cargo, de garantizar la protección de la funcionaria Angie Rodríguez. La corrupción tendrá en mí a su principal enemigo: no más tolerancia con los corruptos”, concluyó. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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