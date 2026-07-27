Caso hermanas Guerrero: Petro queda aislado mientras aliados, exfuncionarios y el Pacto Histórico le dan la espalda por escándalo de presunta corrupción

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre las denuncias que involucran a Juliana y Verónica Guerrero, señaladas de integrar una presunta red que cobraba millonarias sumas a empresarios con la promesa de facilitar contratos en varias entidades del Estado. Sin embargo, mientras el mandatario insiste en que el Gobierno levantó “barreras contra la corrupción” y que los contratos nunca se concretaron, las reacciones provenientes de su propio sector político reflejan un panorama muy distinto.
Las denuncias, reveladas por Semana, incluyen testimonios de empresarios, audios, chats, comprobantes de consignaciones y otros documentos que, según esa investigación, mostrarían cómo las hermanas cobraban desde un millón de pesos por una reunión inicial, exigían anticipos de hasta 200 millones de pesos y reclamaban el 10% del valor de los contratos que supuestamente gestionarían en ministerios como Vivienda, Interior, Defensa, Ambiente e Igualdad. Según Semana, los pagos habrían superado los 600 millones de pesos, aunque ninguno de los proyectos prometidos terminó adjudicándose.
Frente a esas revelaciones, Petro sostuvo que, si los hechos son ciertos, fueron los empresarios quienes intentaron corromper a funcionarios de su administración y terminaron siendo engañados.