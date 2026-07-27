Caso hermanas Guerrero: Petro queda aislado mientras aliados, exfuncionarios y el Pacto Histórico le dan la espalda por escándalo de presunta corrupción

El presidente Gustavo Petro volvió a pronunciarse sobre las denuncias que involucran a Juliana y Verónica Guerrero, señaladas de integrar una presunta red que cobraba millonarias sumas a empresarios con la promesa de facilitar contratos en varias entidades del Estado. Sin embargo, mientras el mandatario insiste en que el Gobierno levantó “barreras contra la corrupción” y que los contratos nunca se concretaron, las reacciones provenientes de su propio sector político reflejan un panorama muy distinto. Las denuncias, reveladas por Semana, incluyen testimonios de empresarios, audios, chats, comprobantes de consignaciones y otros documentos que, según esa investigación, mostrarían cómo las hermanas cobraban desde un millón de pesos por una reunión inicial, exigían anticipos de hasta 200 millones de pesos y reclamaban el 10% del valor de los contratos que supuestamente gestionarían en ministerios como Vivienda, Interior, Defensa, Ambiente e Igualdad. Según Semana, los pagos habrían superado los 600 millones de pesos, aunque ninguno de los proyectos prometidos terminó adjudicándose. Frente a esas revelaciones, Petro sostuvo que, si los hechos son ciertos, fueron los empresarios quienes intentaron corromper a funcionarios de su administración y terminaron siendo engañados.

”Las pruebas que aquí se indican reflejan que los llamados empresarios se pusieron furiosos porque no les cumplieron (...). El Gobierno impidió robar”, escribió el mandatario en su cuenta de X, al tiempo que pidió que las pruebas fueran entregadas a la Fiscalía. Lea aquí: Fiscalía investiga a Juliana Guerrero y su hermana por presunta red de gestión de contratos; esto se sabe Un día después endureció su defensa y aseguró que Juliana y Verónica Guerrero deberían denunciar a quienes buscaron corromperlas, devolver cualquier dinero recibido y colaborar con la justicia. También reiteró que ninguna de las dos mantiene actualmente un vínculo laboral con el Gobierno y rechazó versiones sobre supuestas relaciones personales con Juliana Guerrero. No obstante, mientras el presidente defendía la actuación de su administración, varias voces tradicionalmente cercanas al petrismo optaron por tomar distancia del escándalo e incluso cuestionar con dureza el comportamiento de las hermanas. Conozca: Juliana Guerrero rompe silencio tras escándalo de corrupción: “Nunca me he reunido con supuestos empresarios para gestionar contratos” Una de las primeras fue la exsenadora María José Pizarro, quien calificó las revelaciones como “la radiografía perfecta del sistema clientelar que pudre la política y el Estado colombiano” y pidió a la Fiscalía investigar “a profundidad y sin dilaciones” tanto a intermediarios como a empresarios involucrados.

En la misma línea se pronunció la representante del Pacto Histórico Laura Beltrán, quien aseguró que “lo de Juliana Guerrero es indefendible” y afirmó que resulta imposible justificar el poder que llegó a acumular una persona que describió como “corrupta y ambiciosa”. Además, sostuvo que este episodio representa un lastre para un proyecto político que, según dijo, buscaba diferenciarse precisamente de esas prácticas. El excandidato presidencial y dirigente del Pacto Histórico Iván Cepeda también rechazó cualquier acto de corrupción que pudiera comprometer a funcionarios del Gobierno y pidió que las investigaciones avancen con independencia y rigor.

Otro de los pronunciamientos más contundentes llegó desde Gustavo Bolívar, uno de los principales aliados políticos de Petro durante los últimos años. El excongresista afirmó que en este caso “no se puede ser tibio” y pidió que la Fiscalía investigue hasta las últimas consecuencias.

”Que caiga el que tenga que caer y que los contratistas engañados hablen”, manifestó Bolívar, aunque señaló que le tranquiliza que, pese al presunto tráfico de influencias, finalmente no se hubieran adjudicado contratos.

A las críticas también se sumó Mary Luz Herrán, primera esposa de Gustavo Petro, quien publicó un mensaje en el que marcó distancia de la defensa del mandatario a las hermanas Guerrero. “Te he apoyado en el 99% de tus aciertos y desaciertos. Te he apoyado hasta en medio de tus olvidos. Hoy es imposible apoyarte cuando tú mismo me decías que es la razón la que está por encima del corazón, que debíamos separar lo personal de lo político”, escribió. En el mensaje, Herrán recordó los sacrificios que, según ella, hicieron quienes acompañaron el proyecto político de Petro durante décadas y aseguró que “si las Guerrero deben pagar por sus actos, que lo hagan. No defiendas lo indefendible”. También sostuvo que “las luchas de todos no pueden quedar lapidadas por acciones inmaduras e irresponsables de jóvenes que se aprovecharon de ti y de varios cercanos”, y concluyó que “las acciones y los errores se deben reconocer”.

Las críticas también provinieron de la representante Jennifer Pedraza, quien meses atrás denunció los presuntos títulos universitarios falsos utilizados por Juliana Guerrero para aspirar al Viceministerio de Juventudes. Tras conocerse las nuevas revelaciones, la congresista anunció una segunda denuncia penal contra Juliana y Verónica Guerrero por los presuntos delitos de tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares. “La investigación no puede limitarse a ellas: también debe alcanzar a toda su presunta red de colaboradores, a los empresarios que habrían entregado dinero para obtener contratos y a los servidores públicos que eventualmente participaron en esta estructura de corrupción. Nadie puede estar por encima de la ley”, afirmó Pedraza, quien pidió que las autoridades establezcan la responsabilidad de todos los involucrados en el presunto entramado.

Mientras tanto, sectores de oposición aprovecharon el caso para insistir en que refleja problemas estructurales durante la administración Petro y reclamaron que las investigaciones avancen tanto sobre las hermanas Guerrero como sobre los funcionarios que eventualmente hubieran facilitado sus acercamientos con distintas entidades estatales. Por ahora, la Fiscalía deberá establecer el alcance de las denuncias y verificar las pruebas conocidas públicamente. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .