Instagram actualiza sus políticas tras derrota judicial en la Corte Constitucional frente a Esperanza Gómez

Meta Platforms Inc., empresa que administra Facebook, Instagram y WhatsApp, publicó en su Centro de Transparencia un informe sobre las acciones que adoptó en respuesta a las órdenes que le impartió la Corte Constitucional de Colombia mediante la Sentencia T-256 de 2025, en la que el tribunal determinó que la compañía vulneró los derechos de la actriz y creadora de contenido Esperanza Gómez al eliminar su cuenta de Instagram con más de cinco millones de seguidores.
La Corte dio a conocer el informe y precisó que lo comparte con la ciudadanía “con el ánimo de fomentar la transparencia”. El documento, publicado tanto en español como en inglés en el Centro de Transparencia de Meta, responde a seis órdenes específicas emitidas por la Sala Primera de Revisión y aclaradas mediante el Auto 1569 del 3 de octubre de 2025.
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