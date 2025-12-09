Capturan a seis funcionarios del Inpec por presunta red de extorsión desde cárcel de Caldas

Las autoridades desarticularon la estructura criminal conocida como Efesto con la captura de siete personas —seis de ellas funcionarios del Inpec— y la imputación de cargos a otro implicado, por los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y prevaricato por omisión.

Conozca: Al alcalde de Pueblorrico, Antioquia, lo amenazaron por traslado de sindicados a otro municipio

Según la investigación, la red operaba desde la cárcel Doña Juana, en La Dorada (Caldas), donde coordinaba extorsiones digitales contra comerciantes, ganaderos y ciudadanos.

Los implicados se hacían pasar por supuestos comandantes o integrantes de grupos armados ilegales para intimidar a las víctimas y exigirles dinero, amenazándolas con atentar contra la vida de sus familiares.