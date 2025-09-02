Bajo alertas de seguridad, Sneyder Pinilla empezó a declarar en la Corte: ¿qué revelará?

En el corazón del mayor escándalo de corrupción que golpea al gobierno de Gustavo Petro, el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, compareció este lunes ante la Corte Suprema de Justicia. Por su papel directo en la llamada “empresa criminal” dentro de la entidad, su declaración contra seis congresistas podría destapar con nombres, fechas y cifras la verdadera magnitud del saqueo. Por eso, su defensa alertó que cada declaración incrementa el riesgo contra su vida.
Pinilla inició unas jornadas de testimonios en los procesos de investigación contra seis congresistas de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público (CICP), Liliana Bitar, Juan Pablo Gallo, Wadith Manzur, Julián Peinado, Karen Manrique y el exrepresentante Juan Diego Muñoz, quienes al parecer utilizaron sus cargos para aprobar créditos a cambio de que proyectos en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) recibieran recursos de la entidad.