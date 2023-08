En aquel evento político el candidato estuvo acompañado otros personajes como Antanas Mockus y Claudia López. Entonces, Petro se comprometió sobre dos esculturas –que asemejaban el mármol– a no expropiar y a abstenerse de implementar otros 11 fantasmas que los habían perseguido durante esa contienda electoral.

“Presidente. Explique cuál calumnia. Es de dictador tachar de delito la verdad expuesta. No más cortinas de humo. El país espera que cumpla con sus obligaciones y diga la verdad. Que nos haga avanzar y no retroceder entregándole el país a las mafias que lo financiaron”, señaló Betancourt este 28 de agosto en sus redes sociales.

El comentario Betancourt es una respuesta a una publicación en la que el presidente Petro cuestionó el hecho de que la excongresista insinuara que él padece depresión por un episodio que ocurrió en la década de 1990.

“Íngrid es una de las personas que no me hubiera gustado conocer en mi vida. Hice un gran esfuerzo por ayudar en su liberación por mis propios principios morales, le di hospitalidad en mi propia casa, pero de ella no recibo sino su calumnia. Una actitud así solo puede provenir de una mala persona”, dijo el presidente.