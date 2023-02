Natalia León Ávila

Daniela Amador y su familia tenían la ilusión de visitar París, Turquía, Egipto, Dubai y la India. Sin embargo, dicen que su viaje soñado terminó en un fiasco, gracias a la Agencia La Vuelta al Mundo, del influenciador @Juan.LaVueltaAlMundo.

Los Amador le pagaron a Juan Dair Vergara Peña (un influencer con 84 mil seguidores en Instagram) 32 millones de pesos por una expedición a 5 países. El plan tenía dos momentos, los padres de Daniela viajarían en octubre del 2022, y ella lo haría con su esposo en abril de este año. El precio incluía el hospedaje, la alimentación completa y los tiquetes.

La primera alarma de que algo estaba mal llegó un día antes de viajar. Las cosas empezaron a verse sospechosas porque los Amador no tenían nada claro. Ya era media noche y “no tenían itinerario, no tenían tiquetes, no tenían seguros, no tenían visas, no tenían absolutamente nada para viajar”, contó Daniela en redes sociales.

Apenas a las 4:00 de la mañana, los padres de Daniela recibieron los tiquetes para volar a París. Una vez aterrizaron en la capital francesa, llegaron al hotel con la idea de hacer el registro y arrancar su paseo. Sin embargo, las cosas no salieron según lo planeado. Publicidad Después de la espera por los tiquetes, los Amador se encontraron con la segunda alarma en el hotel. Tras hacer el proceso de check in, salieron a comer mientras esperaban al influencer Vergara, quien sería el guía del viaje. Al regresar, en el lobby, se dieron cuenta de que a los viajeros de La Vuelta al Mundo que iban llegando a registrarse, no les estaban entregando habitaciones. La razón: el hotel decidió no hacerlo pues aunque el influencer hizo la reserva para todo el grupo, nunca realizó el pago. Los viajeros estaban furiosos.

“La solución ese día fue que Juan le envió por Nequi un dinero a mi papá para pagar esa noche de hotel. Sin embargo, al día siguiente a las 11 de la mañana después del check out todos terminaron en la calle con sus maletas, sin saber nada de Juan (el influencer), porque él nunca llegó”, dijo Daniela.

Los Amador presentían que Vergara no iba a salir con nada, por lo que al verse de nuevo en la calle y sin hotel decidieron devolverse para Colombia. A llegar al país, la madre de Daniela buscó al influenciador con el fin de acordar cómo les reembolsaría su dinero, pero Vergara se quedó en evasivas. A la fecha solo les ha devuelto $4 millones. Publicidad Al enterarse de lo que pasó en París, Daniela decidió cancelar su viaje y pedir reembolso, pues ella ya había consignado el 15% del pago. Al hablar con Vergara, este le dijo que eso no sería posible y le propuso hacer un plan de pago que aún no se concreta.

Sin respuestas y sin poder hacer mucho, Amador y otras víctimas hicieron sus denuncias en redes sociales. Sin embargo, no podían advertir a quienes veían la cuenta de @Juan.lavueltalamundo pues los comentarios están inhabilitados: “Ya no se le podían comentar las publicaciones, no se podía etiquetar en ninguna publicación y la página web que él tenía de un momento a otro desapareció”.

Daniela le contó a El Colombiano que hay al menos otras 47 personas que se sienten estafadas por la agencia de Vergara, contra quien recaen al menos 40 denuncias ante las autoridades. Publicidad

Según los denunciantes, el influenciador estaría estafando con dos modalidades: la primera es vender un viaje que nunca se realiza y no devuelve el dinero, o tarda años en devolverlo. La segunda es la que habría hecho en el caso de los Amador: envía tiquetes solo hasta la madrugada del día anterior y cuando los viajeros llegan al destino se encuentran con que no hay reservas ni alimentación. Les dice que paguen ciertas cosas y que les reembolsará el dinero luego, cosa que no pasa, o al menos no integralmente.

¿Qué dice Vergara sobre la denuncia de Daniela? Asegura que los padres de la denunciante se encontraban en Madrid cuando el resto de los expedicionarios estaban en Colombia. Además, se excusó alegando inconvenientes en itinerarios de días anteriores al viaje que supuestamente dificultaron la comunicación con los Amador. Publicidad

Vergara mismo reconoce que “pueden ser 100 personas entre los que piden reembolso y digamos que no sé las inconformes” con el accionar de su agencia de viajes, con el viaje de los Amador y otros. Las denuncias de Daniela hicieron que otras presuntas víctimas salieran a la luz y contaran su caso. Algunos de ellos lo hicieron público en Instagram, como @julilondo09, @piri487, @linamadrid_a y @marcelitalavida, quien incluso ya había hecho la denuncia desde 2021. En Twitter @PaORoMeR también contó lo que vivió.

La experiencia con La Vuelta al Mundo ha unido a 47 personas que se sienten estafadas por Vergara, quienes crearon un grupo en el que cuentan sus experiencias. Algunas incluso dicen que este les debe dinero desde hace 3 años.

Además, 30 de estas personas juntaron sus datos y llegaron a la conclusión de que solo a ellas, Vergara les debe más de 200 millones de pesos. Estas son sus cuentas:

Tabla de los presuntos estafados y la deuda colectiva. / FOTO: DANIELA AMADOR

El relato de la mayoría es el mismo: dicen que Vergara les dilata el proceso de reembolso y no responde sus mensajes por días. Cuando por fin lo hace, muy amablemente les dice que claro, que lo contacten en dos o tres días y que solucionan, pero realmente nunca llega a pagar.

Juan Daír Vergara se ha defendido de los señalamientos y dice que aún está en proceso de aprendizaje sobre cómo manejar su agencia de viajes. El influenciador le dijo a El Colombiano que “todo se ha hecho muy personal”: “Es uno de los grandes errores que hemos cometido y esto ha hecho que tengamos algunas dificultades. Entonces, claro, los comunicados también han sido muy informales, yo sé que es la queja de muchas personas el tema de la comunicación y de la organización, porque lo hemos tomado de manera muy tranquila.” expresó Vergara.

Por otro lado, Vergara reconoció en conversación con este diario que muchos aspectos de organización de los viajes que promocionaba en sus redes sociales se organizaban de manera improvisada: “nosotros en general todo lo hemos hecho un poco sobre la marcha, digamos que también aprendiendo con los viajes. De hecho, cuando nosotros empezamos a hacer viajes, ni siquiera sabíamos que tocaba sacar un registro”, cuenta.

Lo que tiene que revisar para que no le pase a usted

La abogada Martha Bermúdez, experta en derecho comercial, con más de 6 años de experiencia trabajando directamente en el sector turístico, le explicó a El Colombiano que según el Decreto 2438 de 2010, las Agencias de viaje deben darle al cliente cierta información al momento de venderle un paquete turístico.

Entre los datos que estas empresas deben especificar se encuentran: clase de alojamiento, categoría del establecimiento, las tarifas, la duración del plan turístico, los medios de transporte, etc.

Sin embargo, según los testimonios que se han hecho públicos, la empresa La Vuelta al Mundo no cumple con esto a pesar de ser una agencia de viajes que cuenta con RNT (Registro Nacional de Turismo) y registro en Cámara de Comercio. Tras las denuncias, Vergara publicó un comunicado en sus redes sociales en el que dice que habían habilitado un correo especial para las personas con devoluciones pendientes, para que se lograra un acuerdo de pago.