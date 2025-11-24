El silencio ensordecedor de Petro frente al escándalo por la supuesta infiltración de las disidencias en el Gobierno: ¿por qué no se ha pronunciado?

Altos funcionarios del Gobierno Nacional están ahora ante un escándalo de gran magnitud por presuntamente tener algún tipo de relación con las disidencias de las Farc. El informe revelado por Noticias Caracol dejó mal parados a organismos como el Ejército, la Policía y agencias de inteligencia, incluyendo a la fiscal Luz Adriana Camargo, al general (r) Juan Miguel Huertas y a Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La investigación del medio citado, que duró aproximadamente un año, también ha dejado en evidencia la infiltración y los movimientos de Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, cuyo computador contiene un sinnúmero de datos de inteligencia militar del Gobierno e incluso chats en tiempo real en los que se mencionan los planes y decisión de la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa con algunos de los miembros de este grupo armado ilegal.
En contexto: Archivos de ‘Calarcá’: ¿Por qué la Fiscalía no hizo nada durante un año?
Entre los archivos aparece un correo fechado el 8 de febrero de 2024, en el que ‘Calarcá’ —jefe del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF)— instruye a uno de sus hombres a reunirse con un oficial identificado en la investigación como el general (r) Juan Miguel Huertas. Según la correspondencia, Huertas —quien regresó al servicio activo y hoy dirige el Comando de Personal del Ejército— habría propuesto a los disidentes crear una empresa de seguridad fachada que les permitiera movilizarse en vehículos blindados y portar armamento de manera legal.