Incumplimiento en contrato para reparar helicópteros MI-17 pone en riesgo estrategia de las Fuerzas de Despliegue Rápido

El Ministerio de Defensa impuso una multa a la compañía estadounidense encargada de reparar las aeronaves. De una flota de 20, solo hay cinco helicópteros en funcionamiento.

  • Los helicópteros de fabricación rusa MI-17 son apreciados por su capacidad para transportar un pelotón completo de soldados equipados. FOTO: CORTESÍA EJÉRCITO.
    Los helicópteros de fabricación rusa MI-17 son apreciados por su capacidad para transportar un pelotón completo de soldados equipados. FOTO: CORTESÍA EJÉRCITO.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

11 de noviembre de 2025
bookmark

El litigio desatado entre el Ministerio de Defensa de Colombia y la empresa estadounidense Vertol Systems, por el incumplimiento en la reparación y mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 de la Aviación del Ejército, pone en riesgo la principal estrategia de las autoridades para combatir la violencia rampante: las Fuerzas de Despliegue Rápido (FUDRA).

Así se lo confirmaron a este diario fuentes militares, luego de que la cartera de seguridad emitiera una resolución con una multa de 9 millones de dólares y la solicitud formal para la devolución de otros US$16 millones, que el gobierno había dado como anticipo para la ejecución del contrato a principios de 2025.

Colombia cuenta con 20 helicópteros MI-17 desde la década de los 80, los cuales ha empleado para el transporte de tropas y operaciones logísticas, dada su capacidad de espacio y potencia de vuelo, que le permite desplazarse con 24 soldados totalmente equipados, es decir, un pelotón completo.

Sin embargo, el uso de estas máquinas entró en crisis en 2022, debido a las sanciones que impusieron EE. UU. y Europa a Rusia, por su violenta invasión a Ucrania. Dichas restricciones bloquearon la comercialización y contratación de servicios militares rusos, incluyendo los acuerdos de mantenimiento que tenía Colombia para su flota aérea.

En consecuencia, la mayoría de los aparatos quedaron varados en los hangares y sus funciones fueron suplidas a medias por otras aeronaves, como los helicópteros de combate Black Hawk, a los cuales les caben 11 soldados equipados, y los Bell, que pueden cargar 13.

Debido a la antigüedad de los MI-17, no fue fácil encontrar un nuevo proveedor de repuestos y de manutención en el mercado, hasta que el Gobierno dio con la firma norteamericana Vertol Systems.

A principios de 2025, la Aviación del Ejército solo contaba con cinco de estos helicópteros en servicio, y la meta con el nuevo contratista era cerrar este año con 11 en funcionamiento.

Pero con el pasar de los meses aparecieron los problemas. El pasado mes de octubre, la Contraloría emitió una alerta por el posible detrimento patrimonial en ese contrato, dado que el MinDefensa había girado el millonario anticipo de US$16 millones y los helicópteros seguían varados.

Esto desató una averiguación disciplinaria de la Procuraduría. En respuesta a ese ente de control, el Ministerio reconoció que “los recursos no han sido ejecutados ni transformados en bienes o servicios verificables, razón por la cual aún no se cuenta con evidencias materiales de su destinación específica”.

El contrato vence oficialmente el 15 de noviembre próximo, y dado que ya es obvio que no se cumplirá su objetivo, el Gobierno se adelantó con la multa.

Al margen de este posible detrimento patrimonial, lo que está en riesgo es la respuesta de las Fuerzas Militares ante la escalada terrorista de las recientes semanas.

En el último mes, por ejemplo, en los consejos de seguridad realizados en Antioquia y Boyacá, ante la ocurrencia de desplazamientos forzados y atentados con cilindros-bomba, el ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, anunció el despliegue de las FUDRA.

Pero sin los helicópteros MI-17, y con las demás aeronaves copadas con diferentes misiones, el transporte veloz para responder a acciones terroristas queda comprometido.

Esto también sucede en momentos en los que la flotilla de aviones de combate Kfir está alcanzando su máximo grado de obsolescencia, y el contrato con la firma sueca Saab no está cerrado del todo para adquirir los jets de reemplazo; y se da justo cuando las disidencias de las Farc y el ELN están implementando ataques aéreos con drones comerciales, poniendo en duda el dominio por aire de las Fuerzas Militares colombianas.

