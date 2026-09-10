Incendios forestales no dan tregua: hay 18 activos y Tolima sigue siendo principal foco

Agosto arrancó con decenas de incendios forestales en el país y, ya pasado más de un mes, la emergencia sigue vigente y, para algunos afectados, parece no estar mermando con la velocidad que se requiere.
Con corte al 9 de septiembre, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó 18 incendios activos en ocho departamentos.
De acuerdo con el reporte, cinco de los incendios activos estaban en Tolima, tres en Antioquia, tres en Nariño, dos en Valle del Cauca, dos en Caldas, uno en Huila, uno en Magdalena y uno en Cauca.