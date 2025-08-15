x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Tres heridos dejó incendio en un intento de amotinamiento en una URI de Bogotá

Los bomberos evitaron que las llamas se propagaran desde un calabozo ubicado en el segundo piso del establecimiento, en Puente Aranda.

  • La Personería de Bogotá ha realizado frecuentes visitas para documentar la situación de hacinamiento en los calabozos de la URI de Puente Aranda, en Bogotá. FOTO: CORTESÍA PERSONERÍA DE BOGOTÁ.
    La Personería de Bogotá ha realizado frecuentes visitas para documentar la situación de hacinamiento en los calabozos de la URI de Puente Aranda, en Bogotá. FOTO: CORTESÍA PERSONERÍA DE BOGOTÁ.
Nelson Ricardo Matta Colorado
Nelson Ricardo Matta Colorado

Actualidad

hace 14 horas
bookmark

Un incendio producido en los calabozos de la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía, ubicada en la localidad de Puente Aranda, en Bogotá, dejó heridas a tres personas privadas de la libertad.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, al parecer se trató de un intento de amotinamiento en uno de los calabozos custodiados por la Sijín de la Policía Metropolitana de Bogotá, en el segundo piso de la edificación.

Algunos detenidos incendiaron colchones, lo que provocó una peligrosa humareda, antes de la medianoche de este jueves, según la prensa local.

La emergencia obligó a la intervención del Cuerpo de Bomberos, que logró sofocar las llamas y controlar la situación en la madrugada de este viernes.

De momento no se han reportado fugas en medio de la conflagración. Tampoco se han pronunciado las autoridades de manera oficial, por lo que no se conoce con exactitud la razón del amotinamiento ni quiénes son los presos involucrados.

Desde el año 2022, las autoridades han registrado un alto hacinamiento en la URI de Puente Aranda, la cual tiene capacidad para albergar a 452 personas de manera transitoria, pero que ha llegado a tener más de 800 presos.

TAMBIÉN LE PUEDE INTERESAR: Cinco escandalosas fugas que han dejado en ridículo a las autoridades en Colombia.

Temas recomendados

Justicia
Cárceles
Hacinamiento carcelario
Emergencias
Incendios
Fiscalía
Colombia
Bogotá
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida