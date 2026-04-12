Video | Caos y tensión por incendio en inmediaciones del centro comercial Unicentro en Bogotá

Momentos de tensión se vivieron en Bogotá tras registrarse una emergencia por un incendio de vegetación en el norte, específicamente en el sector de La Carolina, en la localidad de Usaquén.

En la noche del sábado 11 de abril, unas llamas originadas alrededor de las 8:00 p. m. consumieron una cerca de pinos ubicada en el separador vial de la Calle 127 con Carrera 15, muy cerca del centro comercial Unicentro.

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El hecho generó momentos de tensión entre los residentes y transeúntes del sector, quienes difundieron múltiples videos en redes sociales mostrando la voracidad del fuego.