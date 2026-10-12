Identifican a los 41 fugados por los que salió el comandante de la Policía en Santa Marta, ¿quiénes son de mayor prioridad?

El presidente Abelardo de la Espriella sacudió la comandancia de la Policía de Santa Marta al anunciar que llamaba al coronel Yeison López a calificar servicios tras la fuga de un centro de transición de 41 detenidos. Estos ya fueron identificados.
Debido a esta fuga masiva, el jefe de Estado ordenó que el coronel Olmer Urriago asumiera como comandante de la Policía de Santa Marta de forma transitoria hasta que llegara a la ciudad el coronel Jimmy Belalcázar. “No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, fue lo que escribió el mandatario en su cuenta de X.
Esos 41 presuntos criminales que se dieron a la fuga ya fueron identificados por las autoridades, quienes están ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que permita su recaptura.