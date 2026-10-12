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Identifican a los 41 fugados por los que salió el comandante de la Policía en Santa Marta, ¿quiénes son de mayor prioridad?

El presidente llamó a calificar servicios al coronel Yeison López, comandante en Santa Marta, y designó al segundo al mando para seguir liderando la ofensiva contra el crimen en esa ciudad.

  • Por la fuga de 41 detenidos, el presidente Abelardo de la Espriella hizo cambios en la cúpula de la Policía en Santa Marta. Fotos: Colprensa y @SantaMartaDTCH
    Por la fuga de 41 detenidos, el presidente Abelardo de la Espriella hizo cambios en la cúpula de la Policía en Santa Marta. Fotos: Colprensa y @SantaMartaDTCH
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 4 horas
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El presidente Abelardo de la Espriella sacudió la comandancia de la Policía de Santa Marta al anunciar que llamaba al coronel Yeison López a calificar servicios tras la fuga de un centro de transición de 41 detenidos. Estos ya fueron identificados.

Debido a esta fuga masiva, el jefe de Estado ordenó que el coronel Olmer Urriago asumiera como comandante de la Policía de Santa Marta de forma transitoria hasta que llegara a la ciudad el coronel Jimmy Belalcázar. “No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, fue lo que escribió el mandatario en su cuenta de X.

Esos 41 presuntos criminales que se dieron a la fuga ya fueron identificados por las autoridades, quienes están ofreciendo una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que permita su recaptura.

En esta lista, hay dos nombres que figuran como prioridad para el presidente De la Espriella. El primero de ellos es Mario Alejandro Méndez Aguilar, conocido con el alias de Mongolo. Es señalado por las autoridades como uno de los cabecillas de Los Pachenca.

Lea también: Abelardo de la Espriella ordenó la salida del comandante de la Policía de Santa Marta tras la fuga de 41 detenidos

Según información oficial del Ejército, este hombre, que había sido capturado el 6 de octubre en un puesto de control de las autoridades, es el presunto informante de alias Pinocho sobre los movimientos de la Fuerza Pública.

Alias Mongolo al parecer lleva más de 21 años dentro de la estructura criminal y tiene más de seis anotaciones judiciales por diversos delitos. Es el presunto determinador de quema de vehículos e intimidación contra la población civil, comerciantes y empresas de transporte en la Troncal del Caribe.

El otro presunto criminal más buscado para su recaptura es Yojan Amauris Cujia Orozco, conocido con el alias de El Guajiro o Johan. Está sindicado por su presunta participación en el asesinato del patrullero de la Policía, Milton Salas Rodríguez, escolta del alcalde de Puebloviejo, Magdalena.

A Cujia Orozco, capturado el 7 de octubre de este año, se le imputaron delitos de homicidio agravado, hurto calificado y fabricación y porte ilegal de armas de fuego. Un juez ya le había dictado medida de aseguramiento en centro carcelario.

En Santa Marta, durante el 2026, se han dado tres fugas masivas, sumando entre todas 100 personas privadas de la libertad que han huido de sus centros de reclusión. La primera fue el 16 de marzo, cuando 34 presos escaparon de La Norte. El 4 de junio, 25 internos se fugaron de un centro de reclusión provisional cercano a la terminal de transportes y el domingo, 11 de octubre, 41 detenidos huyeron del Centro de Traslado por Protección (CTP).

Siga leyendo: Alerta en Caucasia por fuga de 10 presos: ofrecen millonaria recompensa para recapturarlos

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Preguntas y respuestas

¿Quiénes son alias Mongolo y alias El Guajiro, los fugados más buscados en Santa Marta?
Alias Mongolo, identificado como Mario Alejandro Méndez Aguilar, es señalado como presunto cabecilla de Los Pachenca. Alias El Guajiro, o Johan, es Yojan Amauris Cujia Orozco, imputado por homicidio agravado, hurto calificado y porte ilegal de armas.
¿Quién asumió el mando de la Policía de Santa Marta tras la fuga masiva?
El coronel Olmer Urriago asumió temporalmente la comandancia de la Policía de Santa Marta, por orden del presidente Abelardo de la Espriella. Su reemplazo transitorio se mantendría hasta la llegada del coronel Jimmy Belalcázar, mientras el coronel Yeison López fue llamado a calificar servicios.
¿Cuántas fugas masivas se han registrado en Santa Marta durante 2026?
En 2026 se han registrado tres fugas masivas en Santa Marta, con un total de 100 personas privadas de la libertad que escaparon. Hubo 34 fugados de La Norte en marzo, 25 de un centro provisional en junio y 41 del Centro de Traslado por Protección el 11 de octubre.

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