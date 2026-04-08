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Estas son las identidades de las víctimas fatales del bus que salió de Medellín y se accidentó en la vía Ibagué - Bogotá

Las personas viajaban en un vehículo que tenía como destino Florencia y que sufrió un volcamiento en la madrugada del pasado martes.

  • El bus accidentado en la vía Ibagué - Bogotá iba con 27 pasajeros que tras el siniestro fueron trasladados a centros asistenciales. FOTOS: Cortesía y Coomotor
    El bus accidentado en la vía Ibagué - Bogotá iba con 27 pasajeros que tras el siniestro fueron trasladados a centros asistenciales. FOTOS: Cortesía y Coomotor
  • Esta es la lista de los 27 pasajeros del bus que salió de Medellín y tenía como destino Florencia. FOTO: Cortesía Coomotor
    Esta es la lista de los 27 pasajeros del bus que salió de Medellín y tenía como destino Florencia. FOTO: Cortesía Coomotor
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
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Un bus que salió de Medellín con 27 pasajeros rumbo a Florencia, Caquetá, se volcó en la vía que comunica a Ibagué con Bogotá. El siniestro dejó 6 víctimas fatales que ya fueron identificadas.

La tragedia ocurrió en la madrugada del martes, 7 de abril, cuando al parecer, el conductor de un vehículo de la empresa Coomotor perdió el control del automotor, se salió de la calzada y sufrió un volcamiento lateral, impactando contra árboles ubicados al costado de la carretera.

Lea también: Bus con 27 pasajeros que salió de Medellín se volcó en la vía Ibagué - Bogotá; hay víctimas fatales

De acuerdo con el director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional de Colombia, coronel Yair Alonso Parrachila, en el siniestro perdieron la vida 6 adultos y 22 personas, entre esas 3 menores de edad, que fueron trasladadas a centros asistenciales.

En la lista de las víctimas fatales de esta tragedia, según autoridades departamentales, se encuentra Sara Salcedo Vergara, quien era una lideresa social de San Vicente del Caguán.

Sandro Antonio Reyes Rentería, un docente nacido en el departamento del Meta, también falleció en el lamentable suceso. La Alcaldía de Puerto Rico, municipio donde se desempeñaba como maestro, lo confirmó a través de un comunicado.

Leydy Yuliet Barragán Leiva, de 23 años, murió luego de ser trasladada a un centro asistencial. La joven viajaba junto a su hermana, que resultó herida.

El siniestro ocurrió a la altura de la glorieta de Payandé, específicamente en el kilómetro 13+400 de la Ruta 40TLF. En ese lugar perdieron la vida Jair Medina Prieto y María Alejandra Vega, madre de dos niñas que integran el grupo de menores de edad reportados como heridos. Una tiene 11 años y la otra solo 9 meses.

Leonor Zapata Torres, residente del departamento del Huila, fue la sexta pasajera que perdió la vida. La mujer alcanzó a ser trasladada a la clínica Asotrauma de Ibagué.

A través de un comunicado, la empresa Coomotor dio a conocer la lista completa de los 27 pasajeros que abordaron el bus intermunicipal. En su momento, la emergencia fue atendida de manera coordinada por personal de la concesionaria vial AppGica, el Cuerpo de Bomberos, organismos de socorro y la Policía de Tránsito.

Esta es la lista de los 27 pasajeros del bus que salió de Medellín y tenía como destino Florencia. FOTO: Cortesía Coomotor
Esta es la lista de los 27 pasajeros del bus que salió de Medellín y tenía como destino Florencia. FOTO: Cortesía Coomotor

Las causas exactas del siniestro son por el momento materia de investigación por parte de las autoridades. El director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional hizo un llamado a todos los actores viales a respetar las señales de tránsito, acatar todas las normas y a tener una conducción segura y preventiva.

Siga leyendo: Choque múltiple provocó pánico y congestión en la Loma del Campestre, de Medellín

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