Ideam pronostica más calor en cinco departamentos y lluvias en gran parte del país durante esta semana

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante los próximos días algunas zonas de La Guajira, Tolima, Amazonas, el centro de Cundinamarca y Huila presentarán temperaturas máximas superiores a los valores promedio de julio.
Al mismo tiempo, la entidad pronosticó que entre el 28 y el 31 de julio persistirán lluvias de intensidad variable en diferentes regiones del país debido a las condiciones atmosféricas y al paso de las Ondas Tropicales No. 29 y No. 30, que incrementarán la nubosidad y las precipitaciones, especialmente hacia la segunda mitad de la semana.